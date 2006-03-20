پرنس چارلز در دانشگاه الازهر سخنراني مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از محيط، دكتر محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر از ديدار با پرنس چارلز وليعهد انگلستان اظهار خرسندي كرد و گفت: پرنس چارلز جايگاه خوبي در الازهر و نزد علماء و انديشمندان اين دانشگاه دارد.

شيخ عمرالديب معاون الازهر با اشاره به سخنراني چارلز درزمينه ارزشهاي اخلاقي در سالن امام محمدعبده دانشگاه الازهر مصر اظهار داشت: وي يكي از شخصيتهايي است كه براي اسلام اين دين الهي ارزش بسياري قائل بوده و معتقد است اسلام نه تنها ديني آسماني و الهي است بلكه داراي ارزشهاي تمدني و فرهنگي اصيلي نيز به شمار مي رود.

دكتر عبدالمعطي بيومي عضو شوراي تحقيقات اسلامي الازهر تصريح كرد: چارلز به ديدار با علماي الازهر بسيار اشتياق نشان داده و اين ديدار زمينه اي براي ايجاد پل ارتباطي و روابط بسيار قوي ميان اسلام و غرب خواهد بود.

بيومي افزود: او آراء و نظرات مؤثر و مفيدي در زمينه روابط اسلام در غرب ارائه خواهد داد.

دكتر عبدالمعطي ياد آور شد: در نظرات وي اعتدال و ميانه روي به چشم مي خورد از اين رو مي تواند به عنوان نيروي توازن دهنده ميان ماديات و معنويات در غرب به شمار رود.