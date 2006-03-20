افزايش نارضايتي مردم انگليس از بلر

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نتايج نظرسنجي موسسه تحقيقاتي " يوگو" درانگليس نشان مي دهد كه توني بلرنخست وزير اين كشور به علت رسوايي مالي و دريافت وام ‌هاي پنهاني و كلان توسط حزب كارگر با افزايش نارضايتي روبرو شود .

در اين نظر سنجي كه در سومين سال اشغال عراق توسط آمريكا و انگليس منتشر شده است، اعلام شده كه محبوبيت بلر به 36 درصد رسيده است يعني 64 درصد از عملكرد وي ناراضي هستند.

نتايج يك نظر سنجي ديگر كه توسط موسسه " آي سي ام " انجام شده نشان مي دهد كه 73 درصد از مردم انگليس، دولت بلر را ضعيف توصيف مي كنند .

بر اساس اين نظرسنجي حزب كارگر با كسب حمايت 39 درصدي مردم انگليس در صدر بوده و احزاب محافظه ‌كار و ليبرال دمكرات هر كدام با 33 و 21 درصد در رده هاي بعدي قرار دارند.

چندي پيش روزنامه گاردين گزارش داد كه نظرسنجي كه از سوي اين روزنامه و موسسه نظرسنجي ICM صورت گرفت، حاكي از آن است كه دو سوم از افكار عمومي مورد بررسي براي نخستين بار حزب " محافظه كار" را گزينه مناسب تري نسبت به حزب كارگر براي اداره امور كشورشان دانسته اند.

اين نتايج كه از سال 2000 تاكنون بي سابقه بوده است،همچنين نشان داد كه 37درصد از مردم از حزب محافظه كار موسوم به "توري" حمايت مي كنند و اين در حالي است كه تعداد حمايت كنندگان كارگر بسيار كمتر از آن است.



بلر از جمله هم پيمانان مهم و استراتژيك جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا است كه در جنگ افروزي عليه عراق وافغانستان واشغال اين دو كشور مشاركت كرد.