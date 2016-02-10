فارس نوشت: موعظه و نصیحت، کلید سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت است. موعظه، دل‌ها را صفا می‌بخشد و چشم و جان را به جهان پُر رمز و راز معنویت می‌گشاید. خداوند متعال در قرآن کریم یکی از مهمترین تکالیف حضرت رسول(ص) را ارشاد مردم از راه پند و اندرز و موعظه معرفی می‌کند.

به همین منظور، فرازهایی از درس اخلاق آیت‌الله سیدمحمد علوی گرگانی از مراجع تقلید را برای علاقه‌مندان بازنشر می‌کنیم:

حضرت رسول (ص) چند چیز را ملاک غرور قرار می‌دهند: اول کَرم و بزرگواری خدا. خیلی از انسان‌ها این کلمه را به زبان می‌آورند که خدا کریم است و به هر کاری دست می‌زنند.

وقتی به آنها می‌گویی فلان کار را نکن، می‌گویند خدا کریم است خداوند متعال در آیه 33 سوره مبارکه لقمان می‌فرمایند: «وَلَا یَغُرَّنَّکُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ»؛ مبادا گول بخورید و بگویید خدا کریم است پس مرتکب گناه شوید این از وسوسه‌های شیطان است.

در روایات آمده است که خدا از ابلیس سؤال کرد چگونه می‌خواهی بنی‌آدم را فریب دهی؟ عرضه داشت بار پروردگارا! از راه خودت. فرمود چطور؟ عرض کرد آنها را به کرَم و رحمانیت تو وعده می‌دهم و می‌گویم فلان کار را انجام ده که خدا کریم است اما خدا می‌فرماید: «یاَیُّهَا الْاِنْسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الکَریم»؛ ای انسان! چه چیز باعث شده که به خدای کریم مغرور شوی. لطف و کرم خدا زیاد است اما چرا انسان گول بخورد و گناه کند. به عبارت دیگر چرا بشر از کرم خدا سوء استفاده کند و خود را گرفتار نماید.

سپس از رسول (ص) فرمودند هر چه اهل صلاح هستی باز خود را در پیشگاه خداوند مقصر بدان و بگو چیزی ندارم. ائمه ما علیهم‌السلام با آن همه عظمت و عبادت و بندگی خدا باز هم ناله می‌کردند و خوف داشتند.

خداوند رحمت کند مرحوم امام خمینی را، ایشان از بیان بعضی از منبری‌ها که بالای منبر می‌گفتند «اینکه اهل بیت(ع) شب‌ها غش می‌کردند و گریان بودند به خاطر این است که به ما یاد بدهند» ناراحت می‌شدند و می‌فرمودند این چه حرفی است که می‌زنید چرا به معرفت این بزرگان توجه ندارید؟ از این رو انسان هر چه معرفتش به خدا بیشتر شود بندگی او بیشتر می‌شود بنابراین ترس زیاد بندگان شایسته خدا به خاطر معرفت فراوان آنها به پروردگار است.

رسول اکرم (ص) می‌فرمایند: به عبادات و اعمال نیک‌ات هم مغرور نشو. انسان نمی‌تواند با انجام چند کار نیک و مقداری عبادت بگوید جایش در بهشت است.