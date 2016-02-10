مسعود آب پرور مدت هاست با سریال تلویزیونی «کایدون» خبرساز شده است اما همیشه مواردی پیش می آید که تولید این مموعه به تاخیر می افتد. وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه اتفاق خاص رو به جلویی در ارتباط با تعیین تاریخ تولید یا آغاز پیش تولید این کار اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: امیدوارم مسایل مالی تلویزیون زودتر حل شود تا بتوانیم مراحل جدی تر را آغاز کنیم. قبلا اصلاحاتی برای متن لازم بود که به طور طبیعی این اتفاق می افتد و ما هم با انجام آن مشکلی نداریم و تنها به خاطر بحث مالی است که هنوز «کایدون» به تولید نرسیده است.

آب پرور با تاکید بر اینکه تولید «کایدون» برایش مهم است، عنوان کرد: اگر تلویزیون تا چند وقت دیگر برای تولید این مجموعه اقدامی نداشته باشد و ورود نکند مجبور می شوم تصمیم دیگری بگیرم. این روزها شرایط مختلف را بررسی می کنم تا بتوانم بعد از این همه انتظار شرایطی برای انجام این پروژه فراهم کنم.

این کارگردان ادامه داد: از آنجا که همه تمرکز من بر ساخت این سریال بود نتوانستم هیچ فیلمنامه دیگری را به شکل موازی بررسی کنم تا اگر «کایدون» شانسی برای تولید نداشت سراغش بروم.

وی در پایان گفت: به هر دلیل اگر تلویزیون نشد ممکن است به شبکه نمایش خانگی بروم. من نمی‌توانم بیشتر از این انتظار بکشم چون زمان زیادی صرف این موضوع شده و اگر زودتر تکلیفش مشخص نشود باید به راه های دیگر فکر کنم.