اقدام جدید پارلمان فرانسه برای کاهش تهدیدات امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، نمایندگان مجمع ملی فرانسه به ماده ۲ لایحه سلب تابعیت افراد دارای دو ملیت رای دادند.

این ماده قانونی شرایطی را مشخص می کند که اگر یک فرد مرتکب اقدامی تروریستی شد تابعیت فرانسه را از دست خواهد داد با این حال در متن قانون واژه های «تروریست و دو ملیتی» به صراحت ذکر نشده است.

ماده ۲ لایحه سلب تابعیت با ۱۶۲ رای موافق و ۱۴۸ رای مخالف، تنها با ۱۴ رای بیشتر به تصویب رسید. این طرح بعد از حملات تروریستی ۱۳ نوامبر پاریس از سوی دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند مطرح شد.

نمایندگان مجمع ملی فرانسه عصر امروز چهارشنبه نیز جلسه دیگری برگزار می کنند تا کل لایحه اصلاح قانون اساسی در ارتباط با سلب تابعیت و همچنین درج قانون «شرایط اضطراری» در قانون اساسی را به رای بگذارند. بعد از این مرحله لایحه تصویب شده به سنا می رود و بعد از آن کنگره که شامل مجموع نمایندگان مجمع ملی و سنا است در ورسای درباره تصویب نهایی آن تصمیم می گیرند.

مخالفان قانون شرایط اضطراری اعمال شده بعد از حملات ۱۳ نوامبر و سلب تابعیت افرادی که دارای دو تابعیت هستند علی رغم شرایط اضطرای پیش از این در پاریس و شهرهای دیگر فرانسه راهپیمایی کرده بودند.