  1. بین الملل
  2. اروپا
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۳۷

تنها یک روز پیش از آغاز انتخابات در فرانسه،

مرد مسلح به چاقو در پاریس دستگیر شد

مرد مسلح به چاقو در پاریس دستگیر شد

فردی که با چاقو در یکی از ایستگاه های قطار در پاریس به تهدید پلیس مبادرت ورزیده بود، بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مردی مسلح به سلاح سرد در ایستگاه قطار «گار دو نرد» (Gare du Nord) واقع در شهر پاریس پایتخت فرانسه دستگیر شد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، سخنگوی ایستگاه قطار مذکور در این باره اعلام کرد: پس از اینکه این فرد با چاقو به تهدید پلیس پرداخت، بازداشت شد.

رویترز در ادامه اعلام کرد که رویداد مذکور کشته و یا زخمی را در پی نداشت؛ اما موجب ترس و هراس مسافران شد.

لازم به ذکر است، فردا دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه است و بر اساس اعلام رسانه های این کشور، بیش از ۵۰ هزار نیروی پلیس این کشور در قالب عملیات «سانتینل»، امنیت انتخابات ریاست جمهوری آتی در این کشور را برعهده خواهند داشت.

کد مطلب 3959875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها