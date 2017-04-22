مرد مسلح به چاقو در پاریس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مردی مسلح به سلاح سرد در ایستگاه قطار «گار دو نرد» (Gare du Nord) واقع در شهر پاریس پایتخت فرانسه دستگیر شد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، سخنگوی ایستگاه قطار مذکور در این باره اعلام کرد: پس از اینکه این فرد با چاقو به تهدید پلیس پرداخت، بازداشت شد.

رویترز در ادامه اعلام کرد که رویداد مذکور کشته و یا زخمی را در پی نداشت؛ اما موجب ترس و هراس مسافران شد.

لازم به ذکر است، فردا دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه است و بر اساس اعلام رسانه های این کشور، بیش از ۵۰ هزار نیروی پلیس این کشور در قالب عملیات «سانتینل»، امنیت انتخابات ریاست جمهوری آتی در این کشور را برعهده خواهند داشت.