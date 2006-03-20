"نوروز" و" روز نو" در فرهنگ اسلامي

به گزارش خبرگزاري مهر، رهبرمعظم انقلاب درجايي كه نسبت نوروزو فرهنگ اسلامي را بسط مي دهند، مي فرمايند : بهترين وضعيت براي ما جامعه ايراني كه اوّل سالمان را بهار قرار داده‌ايم، اين است كه با بهار طبيعت، بهاري در زندگي و روش و منش كاري خود به‌وجود بياوريم و حقيقتاً" نوروز" را "نوروز" كنيم.

معظم له اشاره دارند : نوروز فصل رويش و بركت و ازدياد است. بايد رويش و بركت و ازدياد را در فردِ خودمان، در درون و قلب خودمان و همچنين در محيط كاري و اجتماعي خودمان وجهه‌ همّت قرار بدهيم؛ و اين كار شدني است . آن‌وقت نوروز، حقيقتاً نوروز خواهد شد. نوروز، يعني روز نو. در روايات ما - بخصوص همان روايت معروفِ «معلّي‌بن‌خنيس » - به اين نكته توجّه شده است.

ايشان مي افزايند : معلّي‌ بن‌ خنيس كه يكي از روات برجسته اصحاب است و به نظر ما " ثقه" است، جزو شخصيتهاي برجسته و صاحب راز خاندان پيغمبر محسوب مي‌شود. او در كنار امام صادق( ع) زندگي خود را گذرانده و بعد هم به شهادت رسيده است. معلّي‌بن‌خنيس - با اين خصوصيات - خدمت حضرت مي‌رود ؛ اتفاقاً روز " نوروز" بوده است - در تعبيرات عربي، " نوروز" را تعريب مي‌كنند و " نيروز" مي‌گويند. حضرت به او مي‌فرمايند : " أتدري ماالنيروز؟ " آيا مي‌داني نوروز چيست؟ بعضي خيال مي‌كنند كه حضرت در اين روايت، تاريخ بيان كرده است! كه در اين روز، هبوط آدم اتفاق افتاد، قضيه نوح اتفاق افتاد، ولايت اميرالمؤمنين (ع) اتفاق افتاد و چه و چه. برداشت من از اين روايت، اين نيست. من اين طور مي‌فهمم كه حضرت، " روز نو" را معنا مي‌كنند. منظور اين است: امروز را كه مردم، " نوروز" گذاشته‌اند، يعني روز نو! روز نو يعني چه؟ همه روزهاي خدا مثل هم است؛ كدام روز مي‌تواند " نو" باشد؟

با اين مقدمات معظم له تصريح مي كنند : روزي كه در آن اتفاق بزرگي افتاده باشد، نوروز است. روزي كه شما در آن بتوانيد اتفاق بزرگي را محقَّق كنيد، نوروز است. بعد، خود حضرت مثال مي‌زنند و مي‌فرمايند: آن روزي كه جناب آدم و حوّا، پا بر روي زمين گذاشتند، نوروز بود؛ براي بني آدم و نوع بشر، روز نويي بود. روزي كه حضرت نوح - بعد از توفان عالمگير - كشتي خود را به ساحل نجات رساند، " نوروز" است؛ روز نويي است و داستان تازه‌اي در زندگي بشر آغاز شده است. روزي كه قرآن بر پيغمبر(ص) نازل شد، روز نويي براي بشريت است - حقيقت قضيه همين است؛ روزي كه قرآن براي بشر نازل مي‌شود، مقطعي در تاريخ است كه براي انسانها روز نو است - روزي هم كه اميرالمؤمنين (ع) به ولايت انتخاب شد، روز نو است. يا در روايت ديگر، آن روزي كه دجّال در آخرالزمان، به‌دست حضرت مهدي(ارواحنافداه) به قتل برسد، آن روز نوروز است...

ايشان تأكيد مي كنند : نوروز يعني روزي نو درتاريخ بشروحالتي نو درزندگي انسانها. علي‌الظاهر دراين روايات امام نمي‌خواهند بفرمايند كه آن روزي كه اين وقايع در آن اتفاق افتاده است، يا خواهد افتاد، با روز اوّل حَمَل،مصادف بوده يا خواهد بود. نه، خيلي مستبعد است كه مراد اين باشد؛ مراد اين است كه معناي نوروز را بفهميم. بحث اين است كه هر روزي كه اين طور خصوصيّاتي در آن اتفاق بيفتد، روز نو و " نوروز" است؛ چه اوّل فروردين، چه هر روز ديگري از اوقات سال باشد.روزي كه انقلاب پيروز شد " نوروز" است، روز نويي بود.روزي كه امام وارد اين كشور شد، براي ما نوروز بود.روز فتوحات عظيم اين جوانان مؤمن و اين ايثارگران ما درجبهه نبرد - عليه نظامياني كه از ناتو و ورشو و آمريكا و شوروي و خيلي از مراكز ديگرِ قدرت تغذيه مي‌شدند - روز پيروزي جوانان ما - با ايمانشان - بر آنها نوروز است؛ روز نو است.

رهبر معظم انقلاب در هنگام تعريف نوروز بيشترين تأكيد را بر جنبه دروني و تحولات ذهني و معنوي انسان روا مي دارند. به همين جهت مي فرمايند: نوروز، يعني روزي كه شما با عمل خودتان، با حادثه‌اي كه اتّفاق مي‌افتد، آن را نو مي‌كنيد. روز بيست ‌ودوم بهمن كه ملّت ايران، حادثه عظيمي را به كمك خدا تحقّق بخشيد، روز نويي " نوروز" است. آن روزي كه امام امت، قاطعاً به دهانِ مستكبر قلدر گردن‌كلفت دنيا - يعني آمريكا - مشت كوبيد، آن روز، روز نو و راه نويي " نوروز" بود؛ حادثه نويي بود كه اتفاق مي‌افتاد و افتاد. ما بايد نوروز را، نو روز كنيم. نوروز به حسب طبيعت، نوروز است؛ جنبه انساني قضيه هم به دست ماست كه آن را نوروز كنيم.

منبع : كتاب " نوروز، سال نو ، برنامه هاي نو و هدفمند ( ديدگاههاي رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي)" انتشارات مؤسسه لوح و قلم.