آمریکا آتش بس و آغاز مذاکرات بدون پیش شرط سوریه را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه بر لزوم برقراری آتش بس در سوریه و برگزاری مذاکرات سیاسی بدون پیش شرط تاکید کرد.

«مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده آتش بس بین طرف های نزاع در سوریه را در اولویت می داند، گفت: ما معتقدیم که مذاکرات باید بدون پیش شرط از سرگرفته شود.

در همین حال «ویتالی چورکین» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اظهار داشت که روسیه با آمریکا پیشنهاداتی را برای دستیابی به آتش بس در سوریه بررسی می کند. وی گفت: ما چندین موضوع از جمله امکان برقراری آتش بس در سوریه و موضوعات انسانی در این کشور را با آمریکا بررسی می کنیم.

ویتالی چورکین پیشتر اعلام کرده بود که روسیه روز پنج شنبه پیشنهادهایی را برای پیشبرد مذاکرات سوریه ارائه خواهد کرد. وی اظهار داشت که شاید مفاد این پیشنهادات پیش از اجلاس وزیران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام شود.

یک منبع رسمی غربی با بیان اینکه مسکو پیشنهادی را برای آتش بس در سوریه از یکم ماه مارس میلادی ارائه کرده است در عین حال اظهار داشت که هنوز در خصوص پیشنهاد روسیه توافق حاصل نشده است. وی همچنین تصریح کرد که آمریکا پیرامون برخی نقاط این پیشنهاد نگرانی دارد.

لازم به ذکر است که «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه چهاردهم بهمن از تعلیق مذاکرات «ژنو۳» پیرامون حل بحران سوریه تا ۲۵ فوریه (ششم اسفند) خبر داد. دی میستورا با اعلام این خبر اظهار داشت: نیاز به کار بیشتری از سوی تمام گروه ها وجود دارد و ما حاضر نیستیم فقط برای اینکه مذاکره کرده باشیم مذاکره کنیم.