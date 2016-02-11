۵۳۲ پروژه شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع برق استان زنجان، در این مراسم که با حضور نماینده عالی دولت در استان زنجان برگزار شد، ۵۳۲ پروژه شرکت توزیع نیروی برق در قالب ۸۹ طرح بزرگ اعم از طرح‌های تامین برق مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، کشاورزی، صنعتی، مجتمع‌های مسکونی به بهره‌برداری رسید تا مردم مناطق شهری و روستایی با کیفیت بهتری از نعمت برق در استان برخوردار شوند.

همچنین افتتاح پروژه ساختمان اداری ـ رفاهی، کاهش تلفات انرژی روشنایی معابر و نیز اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع برق، از دیگر پروژه‌های این بخش بود که از ابتدای امسال ۵۳۰ میلیارد ریال طرح در شرکت توزیع نیروی برق استان اجرا شده که از این میزان طرح‌هایی با ۲۶۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار به اتمام رسیده است.

از ابتدای امسال تا به امروز ۵۱۶۹ پروژه این شرکت به مرحله اجرا گذاشته شده است و با بهره‌برداری از طرح‌های مربوط به شرکت توزیع برق زنجان، قابلیت اطمینان نزدیک به ۱۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه توزیع برق در سطح استان ارتقا یافته و مردم استان از نعمت برق با کیفیت مناسب در تمامی سطوح بهره‌مند شدند.

از مجموع طرح‌های افتتاحی شرکت برق، ۲۸۳ پروژه در سوم خرداد با اعتباری بالغ بر ۸۳ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسبده است. ۴۲۶ پروژه نیز با ۱۱ میلیارد ریال در هفته دولت افتتاح شده و در دهه‌فجر امسال نیز شاهد افتتاح ۵۳۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰۱ میلیارد ریال بودیم.