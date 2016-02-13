لایحه تشدید تحریم های کره شمالی برای امضا به کاخ سفید ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آراء لایحه اعمال تحریم های بیشتر علیه کره شمالی را تصویب و آن را برای امضا به «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا ارسال کرد.

این در حالیست که مجلس سنای آمریکا نیز موافقت خود را در این زمینه در روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد. در این میان، قانونگذاران واشنگتن مدعی هستند که هدفشان از اتخاذ این تصمیم آن بوده تا عزم آمریکا را به رخ کره شمالی و البته سازمان ملل متحد و دیگر کشورها به ویژه چین، اصلی ترین متحد بین المللی دولت پیونگ یانگ بکشند.

تحریم های جدید که به بهانه هایی چون برنامه هسته ای، نقض حقوق بشر و جرایم سایبری اعمال می شود شامل کره شمالی و افراد حقیقی و حقوقی می شود که با این کشور مبادلات تجاری انجام می دهند. دامنه مجازات در نظر گرفته شده نیز از تصرف اموال تا لغو روادید و محرومیت از مناقصه های دولتی تغییر خواهد کرد.

این در حالیست که به گزارش خبرگزاری «فرانس پرس»، آمریکا به بهانه آزمایش های هسته ای و موشکی اخیر پیونگ یانگ، به طور موقت یک باتری موشک پاتریوت دیگر را هم در کره جنوبی مستقر کرده است.

از سوی دیگر، واشنگتن – سئول خود را آماده شروع مذاکرات برای استقرار سامانه موشکی «تاد» در کره جنوبی می کنند اقدامی که اعتراض چین را به دنبال داشته است.