به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در جمع فارغ التحصیلان رسته مرزبانی و دریابانی دانشگاه علوم انتظامی امین با اشاره به وابستگی کشور پیش از انقلاب، گفت: انقلاب اسلامی به ملت ما عزت و شرف بخشید.

وی در ادامه انقلاب اسلامی را شعاعی از واقعه بزرگ عاشورا دانست و افزود: مردم ما با روحیه انقلابی و عاشورایی بعد از انقلاب تهدیدات زیادی را پشت سر گذاشتند و ان شاء الله این انقلاب به انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) متصل خواهد شد.

فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به رشادت های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس تصریح کرد: فرهنگ بسیجی عامل پیروزی ما در این سالها بود.

سردار رضایی در ادامه مرز را یکی از مولفه های اصلی کشور معرفی کرد و گفت: باید خدا را شکرگزار باشیم که توفیق حراست از این مهم را به ما عطا کرده است.

وی، عرق ملی، وطن دوستی، ایمان و شجاعت را از ویژگی های مرزبانان برشمرد و به مرزبانان جوان توصیه کرد تا با الگو قرار دادن رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، با توسل و توکل به خدا کار خود را آغاز کنند.

فرمانده مرزبانی کشور همچنین با تشریح منشور مرزبانی از فارغ التحصیلان و نیروهای جدید مرزبانی خواست تا با مد نظر قرار دادن این اصول با ایمان و اقتدار به سمت هدف و افق بلند خود حرکت کنند.

وی مرزبانان را در کنار پاسداری و حراست از مرزها به بازآموزی نیروها در همه ابعاد تکنیکی، تاکتیکی، ارزشی و دینی توصیه کرد.

سردار رضایی در پایان با اشاره به اینکه سنگر مرزبانان عبادتگاه است به افسران جوان، گفت: انس با قرآن و ذکر خدا و فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در خود نهادینه کنید.