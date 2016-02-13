تلاش می کنیم «آفرود» خسارتی به محیط زیست و حیوانات نزند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شجیع، سرپرست دفتر محیط زیست وزارت ورزش و جوانان در دیدار یا رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی افزود: از این پس مسابقات رشته های تحت پوشش فدراسیون خصوصا آفرود با رعایت جوانب محیط زیستی برگزار می شود و این امر در قالب بخش نامه ای به کلیه هیأت های استانی ابلاغ خواهد شد.



وی ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات در راستای حفظ محیط زیست، ادامه داد: مسیرهای مسابقات آفرود، سافاری و کویرنوردی باید با هماهنگی های لازم از سوی سازمان محیط زیست و رعایت جوانب موجود در مسیرهای مسابقه انجام شود.



سرپرست دفتر محیط زیست وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: همچنین در راستای ساماندهی و حمایت از تشکل‌ها و گروههای خصوصی که به صورت تورهای گردشگری و به صورت مستقل فعالیت دارند، به زودی شورای ساماندهی آفرود در وزارت ورزش و جوانان تشکیل خواهد شد تا با نظارت و هماهنگی از بروز خسارت و آسیب به محیط زیست و حیوانات در مسیر تردد مسابقات خودروها اقدامات و راهکارهای لازم صورت پذیرد.