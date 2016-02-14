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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۱۵

نماینده فلوریدا در کنگره آمریکا خواستار لغو برجام شد

نماینده فلوریدا در کنگره آمریکا خواستار لغو برجام شد

«رون دسانتیس» از جمهوریخواهان مخالف توافق هسته ای در صفحه شخصی اش در سایت کنگره نوشت: توافق هسته ای با ایران به طور دائم نخواهد بود و می تواند لغو شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دسانتیس گفت:به نظر می رسد ایران در حمایت از گروه هایی همچون حماس رفتار خود را تغییر نداده است و در حقیقت توافق هسته ای راه را برای اقدامات بیشتر ایران در حمایت از تروریسم و گسترش برنامه هسته ای باز کرده است.

وی افزود: توافق هسته ای موجب شد تحریم های بین المللی علیه قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه برداشته شود. وی مدعی شد نیروی قدس سپاه بسیاری از نظامیان آمریکایی در عراق را به هلاکت رسانده است.

نماینده ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا با بیان اینکه توافق هسته‌ای برای ایالت‌های این کشور الزام‌آور نیست، گفت امیدوار است مقامات ایالتی از رسیدن میلیاردها دلار سرمایه‌های ایران به این کشور جلوگیری کنند.

کد مطلب 3051463

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