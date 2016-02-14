نماینده فلوریدا در کنگره آمریکا خواستار لغو برجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دسانتیس گفت:به نظر می رسد ایران در حمایت از گروه هایی همچون حماس رفتار خود را تغییر نداده است و در حقیقت توافق هسته ای راه را برای اقدامات بیشتر ایران در حمایت از تروریسم و گسترش برنامه هسته ای باز کرده است.

وی افزود: توافق هسته ای موجب شد تحریم های بین المللی علیه قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه برداشته شود. وی مدعی شد نیروی قدس سپاه بسیاری از نظامیان آمریکایی در عراق را به هلاکت رسانده است.

نماینده ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا با بیان اینکه توافق هسته‌ای برای ایالت‌های این کشور الزام‌آور نیست، گفت امیدوار است مقامات ایالتی از رسیدن میلیاردها دلار سرمایه‌های ایران به این کشور جلوگیری کنند.