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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۳۴

دِیوید آلبرایت به بدعهدی آمریکا اذعان کرد:

سرنوشت برجام در دولت ترامپ مشابه توافق هسته‌ای کره شمالی است

سرنوشت برجام در دولت ترامپ مشابه توافق هسته‌ای کره شمالی است

رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل پیش بینی کرد که «برجام» در دولت «دونالد ترامپ» به سرنوشتی مشابه توافق هسته ای با کره شمالی منتهی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِن پی آر، «دِیوید آلبرایت» رئیس‌ مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در اظهاراتی پیش بینی کرد پس از ورود «دونالد ترامپ» به کاخ سفید و آغاز دوره ریاست‌جمهوری وی، سرنوشت توافق هسته ای ۱۴ جولای ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۴) میان کشورهای ۱+۵ و ایران موسوم به «برجام» مشابه توافق هسته ای آمریکا با کره شمالی خواهد شد.

«دیوید آلبرایت» در این باره گفت: به عقیده من آن ها توافق هسته ای را رها می کنند. من خود شاهدِ آن بودم که چگونه دولت «جرج بوش» چارچوب توافق با کره شمالی را از بین برد. آن نیز توافقی بود که در دهه ۹۰ علیرغم برخی ناملایمات به انجام رسیده بود.

وی با تأکید بر اینکه قِسم اعظم آنچه برای این توافق پیش خواهد آمد به تیم سیاست خارجی رئیس جمهور منتخب آمریکا بستگی دارد؛ تصریح کرد: در دولت بوش «کالین پاول» سرعت کنار گذاشتن چارچوب توافق کلی با «پیونگ‌ یانگ» را کمتر کرد و در گام بعد وی تلاش کرد تا روندی را برای انجام مذاکرات تدبیر کند تا به نتیجه بهتری بیانجامد.

اذعان این مقام آمریکائی به بدعهدی هیأت حاکمه این کشور در حالی بیان شده است که مقامات ایران پیشتر در این خصوص به آمریکا هشدار های لازم را داده بودند.

کد مطلب 3825628

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