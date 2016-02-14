به گزارش خبرنگار مهر، میر فرخ هاشمیان بازیگری است که سینما را با فیلم «بچه های آسمان» به کارگردانی مجید مجیدی آغاز کرده و به گفته خود اغلب فیلم های سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را به تماشا نشسته تا از حال و هوای سینمای ایران پس از سال ها دوری با خبر شود.

این بازیگر که مخاطبان سینما کودکی او را به یاد دارند ضمن ابراز گله از سینمای ایران درباره دلایل دوری خود از عرصه بازیگری به خبرنگار مهر گفت: بعد از بازی در فیلم «بچه های آسمان» هیچ یک از تهیه کنندگان و سینماگران سراغ من نیامدند و من هم مشغول درس خواندن بودم اما زمانی که بزرگتر شدم یک علامت سئوال بزرگ ذهن مرا مشغول کرد که چرا کسی از اهالی سینما سراغ باریگر نقش اول فیلم «بچه های آسمان» نیامد، اما پاسخ روشنی پیدا نکردم.

وی ادامه داد: پس از پرس و جوهای بسیار در نهایت متوجه شدم اجازه داده نمی شد فیلمسازان سراغ من بیایند تا مبادا نوستالژی فیلم «بچه‌های آسمان» از بین برود. در واقع من حذف شدم تا طعم خوب این فیلم از بین نرود. پس از آن هم سراغ درس رفتم و در رشته مکانیک تحصیل کردم اما همچنان چشم انتظار سینما بودم.

هاشمیان تاکید کرد: هیچگاه در رشته خودم مشغول به کار نشدم و سراغ کار پیمانکاری ساختمان رفتم و در این مسیر گچکاری و بنایی هم کردم اما همیشه تشنه سینما بودم تا اینکه یک روز تصمیم گرفتم همه کارهای خود را رها کنم و دنبال سینما بروم. البته در این مسیر احسان علیخانی و مسعود نجفی مرا یاری کردند و برای اولین بار در برنامه ای با عنوان «خاطره انگیزهای دهه ۶۰» پس از ۱۹ سال مرا مقابل دوربین نشاندند.

بازیگر فیلم «بچه های آسمان» با اشاره به اینکه برای شروع فعالیت در سینما آمورش های آکادمیک دیده است، گفت: بله کلاس های آزاد بازیگری رفته و دوره دیده ام. حتی سیگار را کنار گذاشتم تا بدنی سالم داشته باشم و روی صدا و فن بیانم هم تمرین های بسیاری کردم. در سریال «کیمیا» هم در نقش هادی بازی کردم و در فیلم سینمایی «آخر خط» به کارگردانی رحیم بهبودی به تهیه کنندگی سحر صباغ سرشت نیز حضور داشته ام.

وی در پاسخ به اینکه فکر می کند از این پس در سینما موفق خواهد بود، توضیح داد: قطعا موفقیت هایی به دست خواهم آورد چون پس از سال‌ها دوری از سینما با انگیزه کافی وارد شده ام و آماده همکاری هستم.

هاشمیان در پایان در جواب به این سئوال که دوست دارد با کدام یک از کارگردان های سینمای ایران همکاری کند؟ گفت: برای من فرقی نمی کند با کدام یک از کارگردان های سینمای ایران همکاری کنم بلکه دوست دارم حضور پر رنگی داشته باشم تا عطش سال ها دوری ام از سینما برطرف شود. البته همبازی بودن با پرویز پرستویی و کامران تفتی از آرزوهای من است.