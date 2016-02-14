شب بزرگداشت دیوید بوئی در برلیناله برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، تیلدا سوینتون بازیگر سینما دیشب روی صحنه مراسمی رفت که در جشنواره فیلم برلین برای ادای احترام به دیوید بوئی ترتیب داده شده بود.

در این مراسم فیلم «مردی که روی زمین افتاد» به نمایش درآمد و این بازیگر از دیتر کاسلیک مدیر برلیناله برای ترتیب دادن چنین بزرگداشتی تشکر کرد. بوئی دهم ژانویه درگذشت.

سوینتون که در ویدیوی بوئی از ترانه «ستاره‌ها» که سال ۲۰۱۳ درست شد، حضور داشت، گفت فقط برلیناله می‌تواند در ساخته شدن چنین لحظات فرهنگی موثر شود.

فیلی که به یاد بوئی پخش شد ساخته نیکلاس روگ بود و کاسلیک مدیر برلیناله گفت مفتخر است بگوید این فیلم ۴۰ سال پیش برای نخستین بار در سال ۱۹۷۶ در این جشنواره به نمایش درآمد و بلافاصله به عنوان فیلمی جریان ساز شناخته شد.

بوئی دو سال ساکن برلین بود و همین موضوع موجب نزدیک شدن او و این جشنواره هم شده بود و او «سه گانه» برلین را در همین زمان ضبط کرد.

کاسلیگ در این باره گفت: او یک برلینی واقعی بود و بر زندگی فرهنگی برلین بسیار تاثیر گذاشت.

سوینتون نیز از تاثیرگذاری بوئی بر زندگی خودش حرف زد و این که از وقتی خیلی جوان و حتی نوجوان بود ترانه‌های او چقدر بر وی اثر می گذاشت.

نیکلاس روگ کارگردان ۸۷ ساله بریتانیایی نتوانست در این برنامه حضور پیدا کند اما پسرش که تهیه کننده فیلم تحسین شده سوینتون با عنوان «نیاز داریم درباره کوین حرف بزنیم» بود، به نمایندگی از او در این مراسم شرکت کرد و از جانب پدرش گفت که او بسیار احساس غرور می‌کند که چنین فیلمی ساخته است. وی گفت دیوید و پدرش ارتباط نزدیکی با هم داشتند.

با نمایش این فیلم و وقتی نام دیوید بوئی روی پرده سینما ظاهر شد حضار با دست زدنی طولانی مدت از او تجلیل کردند.

دیوید بوئی در مستندهایی که در دوره‌های مختلف فستیوال برلین نمایش داده شد از جمله «لو رید: قلب راک اندرول» و «اسکات واکر: مرد قرن ۳۰» و نیز فیلم‌های داستانی مانند «مردی که بر زمین افتاد» و «راز آقای رایس» بازی کرده بود.