بیست ویکمین مراسم تقدیر از خادمان قرآن کریم ۲۷ بهمن برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این مطلب گفت: مراسم تقدیر از خادمان قرآن کریم از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ با معرفی ۱۳ خادم قرآن کریم برگزار خواهد شد.

وی افزود: یکی از سنت های انقلاب اسلامی، نشر فرهنگ معارف قرآنی است که به شکل های مختلف و در عرصه های گوناگون بروز و ظهور پیدا کرده است. یکی از موفق ترین این برنامه ها، تجلیل از برترین های قرآنی کشور با عنوان تقدیر از خادمان برگزیده قرآن کریم است که طی سال های گذشته همواره برگزار شده است. امسال نیز شاهد برگزاری بیست و یکمین مراسم تقدیر از خادمان قرآن کریم پس از برگزاری بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هستیم.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به این که ساز وکار انتخاب خادمان قرآن کریم به ابتکار احمد مسجد جامعی ، شکل گرفت و طی سالها برگزاری به تدریج سیر تکاملی خود را پیمود اظهار کرد: هیاتی ویژه از پیشکسوتان قرآنی در رشته های مختلف، کار انتخاب خادمان قرآن کریم را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عهده دارند. این هیات، براساس معیارهایی که در آیین نامه انتخاب خادمان برگزیده قرآن کریم ذکر شده است هر سال از میان ده ها خادم قرآنی، واجد شرایط ترین افراد را شناسایی و به شورای عالی که در همین زمینه شکل گرفته است پیشنهاد می کند

وی با اعلام این که رشته هایی که خادمان قرآن کریم در آن رشته ها انتخاب و معرفی شامل هفت رشته قرآنی می شود، گفت: این رشته ها که خادمان قرآن در آن معرفی می شوند شامل ۱- رشته پژوهش های قرآنی، شامل تفسیر، ترجمه و پژوهش های قرآنی است. هر سال یک مفسر و یک مترجم به عنوان خادمان قرآن کریم معرفی می شوند ۲- تبلیغ و ترویج قرآن کریم که شامل دو بخش قاریان برجسته و حافظان برجسته قرآن کریم است ۳- حوزه چاپ و نشر که در این حوزه نیز کسانی که در چاپ و نشر قرآن کریم توفیق بیشتری کسب کرده باشند تجلیل می شوند ۴- حوزه مدیریت امور قرآنی که شامل دو بخش مدیریت های دولتی و نیز موسسات غیر دولتی می شود ۵- رشته امور هنری که شامل کتابت، خوشنویسی قرآن کریم، منبت کاری، صحافی، ترمیم نسخه های خطی است ۶- حوزه تدریس و آموزش قرآن کریم که موفق ترین کسانی که در تربیت قاریان و حافظان و شاگردان قرآنی موفقیت چشمگیری داشته اند مورد تکریم واقع می شوند. ۷- رشته نرم افزارهای قرآنی

وی افزود: البته تذکر این نکته ضروری است که در انتخاب خادمان قرآن کریم علاوه بر تخصص و فعالیت چشمگیر در یکی از رشته های قرآنی، ویژگی دیگری نیز در نظر گرفته می شود که آن نیز مزین بودن به اخلاق قرآنی و الگو بودن در اندیشه و عمل برای دیگران است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره معیارهای انتخاب خادم قرآن کریم گفت: البته در آیین نامه مربوط به انتخاب خادمان قرآن کریم نکات بسیاری مطرح شده است. اما یکی از معیارهای مهم این است که فرد برگزیده پیش از این به عنوان خادم قران کریم انتخاب و معرفی نشده باشد. همچنین باید از حسن شهرت در جامعه برخوردار باشد. نکته مهم دیگر این که در میان هم رشته ای های خود از لحاظ پرکاری و بالا بودن تخصص برجسته باشد. به عنوان نمونه کاتبان بسیار زیادی در سالهای اخیر در رشته کتابت قرآن فعال بوده اند. برخی از آنها یک جزء و برخی یک دوره کامل قرآن را کتابت کرده اند. اما کسی را داشته ایم که هشت دوره کامل قرآن کریم را کتابت کرده و بارها به چاپ رسانده است، طبیعی است که این شخص از اولویت بیشتری برخوردار باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی افزود: مراسم تقدیر از فعالان قرآنی هر استان در طول سال به صورت جداگانه برگزار می شود و خادمان قرآن کریم در آن استان تجلیل می شوند. ولی مراسم تقدیر از خادمان قرآن کریم یک طرح ملی است که تنها به کسانی که در سطح ملی دارای ویژگی های مورد نظر باشند تقدیر می شوند. در طول سال از همه مدیران کل ارشاد در استان ها طی بخشنامه ای درخواست می کنیم که اسامی فعالان قرآنی در هر رشته را برای ارزیابی به هیات مرکزی مستقر در تهران بفرستند.

او درمعرفی کمیته خادمان قرآن کریم گفت: اعضای این کمیته شامل شامل آقایان عباس سلیمی، سید محمد موسوی بلده ، حاج شریف، نصرالله چمران، حجت الاسلام و المسلمین سید حبیب الله موسوی، سید علی سرابی، ایرج نعیمایی، حجت الاسلام و المسلمین محمد علی خسروی، حجت الاسلام و المسلمین قبادی و علیرضا حشمتی است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با شاره به راه اندازی انجمن خادمان ایران اشاره کرد و گفت: انجمن خادمان قرآن جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی، ایجاد مجموعه ای فراگیر از عناصر جامعه قرآنی به منظور تعامل و هم اندیشی در زمینه های مختلف قرآنی، تثبیت هویت فرهنگی و اجتماعی عناصر جامعه قرآنی ، حمایت مادی و معنوی از خادمان قرآن کریم و فعالیت های قرآنی آنان و ایجاد جایگاهی برای گفت و گو و تبادل نظر عناصر جامعه قرآنی تشکیل شده است.