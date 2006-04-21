كتاب "اسلام" به قلم هانس كونگ منتشر مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از منابع اينترنتي، بيش از دو دهه است كه اديان جهان، محور تفكرات هانس كونگ را تشكيل داده اند. در كتابهاي وي كه در در سراسر جهان از تأثيرات بسياري برخوردار بوده اند، گفتگوي ميان فرهنگها از ديدگاه وي بخوبي منعكس شده است. وي در اين اين اثر تازه توصيفي ژرف و جامع از اسلام ارائه داده است و به بررسي جايگاه اسلام در جهان امروز پرداخته است.

هانس كونگ، متأله معاصر در اين كتاب تبيين كرده است كه بدون گفتگو نمي توان به صلح پايدار و همزيستي با مسلمانان در اروپا دست يافت و هركس كه مي خواهد جهان امروز را درك كند بايد دانش مقدماتي درباره اسلام داشته باشد.

اين كتاب به پنج فصل خاستگاه، محوريت، تاريخ، چالشهاي كنوني و احتمالات آينده تقيسم شده است.

تصوير خصومت آميز اسلام، تصوير ايده آل اسلام و تصوير حقيقي اسلام ، ابراهيم جد مشترك اهل كتاب را در فصل اول ارائه شده اند.

فصل دوم اين كتاب، به قرآن كريم كلام خدا، پيام محوري، عناصر ساختاري محوري پرداخته و طي آن مفهوم لا الله الا الله، قرآن كتابي از آسمان، پيامبر اسلام حضرت محمد(ص)، نماز، زكات، روزه، حج را توضيح داده است.

هانس كونگ فصل سوم كتاب را به الگوي اصلي جامعه اسلامي، الگوي حكومت اعراب، الگوي كلاسيك اسلام به عنوان يكي از اديان جهان، الگوي علما و صوفي، الگوي مدرنيزه اسلامي اختصاص داده است و فصل چهارم را به توصيف اسلام از انجيل، يكتاپرستي، ديدگاههاي اميد، گفتگو درباره مسيح(ع) اختصاص داده و در آخرين فصل از اين كتاب تجديد حيات اسلامي، آينده نظم حقوقي اسلام، سياست، نظم اجتماعي و اقتصادي را از ديدگاه اسلام ارائه كرده است.