ثابت قدم بودن را از پروازي مقدم آموختم

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" در اين ديداركه دكتردادكان رئيس فدراسيون فوتبال را جمعي از اعضاي انجمن مطبوعات ورزشي همراهي مي كردند ابتدا نداف يكي از بستگان مرحوم پروازي مقدم آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده پروازي مقدم را تشريح كرد .



وي با بيان اينكه مرحوم پروازي مقدم همواره نگران فوتبال و كارشكني ها عليه فدراسيون بود ، گفت : ايشان همواره به فوتبال نگاه مثبتي داشتند و معتقد بودند دكتر دادكان جزو نيروهاي ارزشي و با سابقه درخشان ورزشي هستند كه صادقانه درجهت اعتلاي اين رشته تلاش كردند و نبايد در راه سالم سازي فضاي فوتبال ايشان را تنها گذاشت .



محمد پروازي مقدم برادر مرحوم پروازي مقدم نيزدر ادامه ازعدم همكاري ، بي اعتنايي و برخي اهمال كاري ها نسبت به رسيدگي به اين پرونده از سوي مسئولان ابراز تاسف كرد و خواستار توجه جدي تر مسئولين تا روشن شدن وضعيت اين پرونده شد .

در ادامه اين ديدارغلامحسين زمان آبادي سخنگوي فدراسيون فوتبال با اشاره به حضور فعال مرحوم پروازي مقدم درعرصه رسانه هاي ورزشي خاطرنشان كرد : براساس اطلاعات رسيده به فدراسيون فوتبال ، برخي عناصر ضد انقلاب و منافقين خارج از كشور به بهانه حضور تيم ملي ايران در رقابتهاي جام جهاني آلمان وحضور نمايندگان رسانه هاي جمعي در اين رويداد بزرگ ، با يك برنامه ريزي ازپيش طراحي شده اقدام به شناسايي خبرنگاران اعزامي به جام جهاني نموده اند و قصد دارند با هر ترفندي شده آنها را جذب تشكيلات خود كنند .



وي افزود : اين فرضيه را نبايد ناديده گرفت كه وجود شخصي همچون پروازي مقدم كه بر روي اعتقاداتش با هيچ كس معامله نمي كرد و فردي ثابت قدم درمسائل اعتقادي بود ، مي توانست به عنوان يك مانع بزرگ در رسيدن آنها به اهداف شان باشد . تصور من اين است كه برنامه آنها اين بود كه او در آلمان نباشد .





در ادامه اين ديدار دكتر دادكان رئيس فدراسيون فوتبال با ابراز تاسف از اين ضايعه غم انگيز و عرض تسليت به خانواده پروازي مقدم خطاب به همسر و فرزندان آن مرحوم گفت : اگر شما عزيزي را از دست داديد ما هم اين عزيزي را به نوعي ديگر از دست داديم . ما هم در فقدان مرتضي عزادارهستيم .



دادكان افزود : از روزي كه با مرحوم پروازي مقدم آشنا شدم آموختم كه در راهم ثابت قدم باشم . من و ايشان مثل هم فكر مي كرديم . او بسيارعزيز و بزرگوار بود . من هميشه براي او طلب مغفرت مي كنم و همانطور كه او تا آخرين لحظه خادمين ورزش را تنها نگذاشت من نيز برخود وظيفه مي دانم كه خانواده او را تنها نگذاشته و همواره در كنار آنها باشم .



در پايان اين نشست همسر و خواهر مرحوم پروازي مقدم ضمن درخواست از دكتر دادكان جهت پيگيري پرونده آن مرحوم اظهار داشتند : اين غم بسيارسنگين و سخت بود اما اعتقاد به عالم باقي و جاري بودن عدالت خداوند اين مصيبت را براي ما كاهش داد و با توجه به شناختي كه شما از شخصيت آن مرحوم داريد مرگ در بستر براي ايشان كم بود و ما هم اين تقدير را پذيرفته ايم اما نبايد فراموش كنيد با توجه به نوع نگرش خاص او در بعد معنوي ، ذهنيتي كه در مطبوعات ايجاد شده لطمه بزرگي به جامعه خبرنگاران مي زند و اگر ابهامات برطرف نشود و تكليف روشن نشود مطبوعاتي ها بيشتر متضرر مي شوند . وظيفه همه ايجاب مي كند براي حفظ اين شخصيت تلاش كنند . مهم نيست چه كساني يا چه گروهي او را به قتل رسانده اند مهم اين است كه او هدفمند زندگي كرد و در شرايطي كه ما آماده برگزاري مراسم چهلم او هستيم نگذاريد با ترور شخصيت ايشان به او بيش از اين لطمه وارد شود . بر تمام دوستان و نزديكان آن مرحوم تكليف است كه پيگير پرونده ايشان باشند و اجازه ندهند خون او پايمال شود .



در پايان اين مراسم پدر مرحوم پروازي مقدم به نمايندگي از سوي خانواده آن مرحوم از ابراز همدردي دكتر دادكان و اعضاي انجمن مطبوعات ورزشي تشكر و قدرداني كرد .