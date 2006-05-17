دكتر محمود خاتمي در فهرست فيلسوفان برتر جهان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمود خاتمي دانشيار فلسفه، دانشگاه تهران وعضو فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران است. وي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري فلسفه را در دانشگاه تهران گذرانده است . وي همچنين موفق به اخذ كارشناسي ارشد الهيات (اديان وعرفان) در دانشگاه تهران شده است . دكتر خاتمي علاوه بر تحصيلات فلسفه در ايران موفق به كسب درجه دكتري فلسفه از دانشگاه دورهام انگلستان و دوره فوق دكتري فلسفه در انگلستان شده است . وي تحصيلات حوزوي را نيز تا درجه اجتهاد گذرانده است .



بر اساس گزارش پايگاه اطلاع رساني آفتاب دكتر خاتمي هم اكنون در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه تهران، تربيت مدرس ، علامه طباطبايي، و مفيد به تدريس اشتغال دارد . وي سابقه استادي در گروه فلسفه دانشگاه McGill كانادا (2003-2004) و دستيار پزوهشي (Research Assistant) ، دانشگاه كمبريج (1996-1997) دارد .

آثاري كه از دكتر خاتمي تا كنون به زبان فارسي تاليف و منتشر شده است عبارتند از : 1.جهان در انديشه هيدگر، مؤسسه انديشه اسلامي چ13791،چ2- 1384(برنده جايزه كتاب سال در حوزه فلسفه غرب) ؛ 2. پديدارشناسي دين، سازمان انتشارات، 1382(برنده جايزه كتاب سال در حوزه دين پژوهي) ؛ 3.درآمدي به فلسفه ذهن، جهاددانشگاهي دانشگاه تهران 1382 ؛ 4.زيبايي شناسي از منظر پديدار شناسي، فرهنگستان هنر (1383)؛ 5.پديدارشناسي هنر، فرهنگستان هنر (آماده چاپ )

وي همچنين فصل يا فصول را در ساير كتابهاي فلسفي منتشر كرده است كه عبارتند از :1. ”روش حكمت متعاليه”، مطالعات تطبيقي در ملاصدرا، بنياد ملاصدرا 1382 ؛ 2. ”اخلاق“، دايره المعارف بزرگ فارسي، (زير چاپ) ؛ 3. چهار مقاله در باره اومانيسم ، اومانيسم (با دكتر داوري و ديگران)، پژوهشگاه علوم انساني (زير چاپ)؛ 4." فردباوري"، رهيافت هاي معاصر در فلسفه غرب، پزوهشگاه علوم انساني، 1384 ؛ 5."تاملي در باب ماتقدم" رهيافت هاي معاصر در فلسفه غرب، پزوهشگاه علوم انساني، 1384 ؛ 6. "پديدارشناسي هوسرل"، كتاب نقد ، پزوهشگاه علوم انساني، 1384 ؛ 7." رهيافت صوري كانت به پيشيني و نقد هوسرل از آن"، درس فلسفه درد فلسفه است (جشن نامه دكتر مجتهدي) ، 1384 .



برخي ديگر از مقالات دكتر خاتمي كه در مجلات فلسفي منتشر شده اند عبارتند از : 1. اصل قاعده نامندي و امكان علم روانشناسي، فلسفه (دانشگاه تهران) زمستان1384 ؛ 2. مدل كامپيوتري ذهن و هوش مصنوعي؛ فلسفه (دانشگاه تهران)، تابستان 1382 ؛ 3. پراگماتيسم واومانيسم، فلسفه (دانشگاه تهران)، زمستان 1382 ؛ 4. وجه اومانيستي فلسفه هگل، فلسفه (دانشگاه تهران) بهار 1383 ؛ 5. هيدكر و علم جديد؛ فرهنگ،( پژوهشگاه علوم انساني)، پاييز 1381 ؛ 6. راي هيدگر در باب نسبت تكنولوژي و هنر، نامه فرهنگ، زمستان 1382 ؛ 7. لويناس و ديگري ، نامه فرهنگ، پاييز 1381 ؛ 8. تبيين تاريخي ، نامه فرهنگ، بهار 1379 ؛ 9. مساله گتيه، قبسات، تابستان 1378 ؛ 10. پديدارشناسي دين:زمينه ها، قبسات تابستان 1383 ؛ 11. مفهوم تحليلي جديد از خودو تجربه عرفاني آن، نامه فرهنگ، زمستان 1384 .

آثاري كه از دكتر خاتمي به زبان انگليسي منتشر شده است عبارتند از : الف) كتاب ها : 1- Sadraean Meditations: Toward a Transcendent Philosophy of Mind, Societas Philosopia Islamica, Lekton 2003 ؛ 2. From a Sadraean Point of View: Towards an Elimination of the Subjectivistic self, London Academy of Iranian Studies, London 2004 ؛ 3. Transcendental Subjectivity and Beyond, 2005 ؛ 4. Basic Issues in Islamic Philosophy (In preparation). ب) فصل يا فصول در ضمن ساير كتابها : 1. " Sadra on Mental Causation " in Mulla Sadra and Comparative Philosophy on Causation, ed.by Lais, London 2003 ؛ 2. "The Transcendent method: A Reconstruction", in Comparative Studies on Mulla Sadra, V.4, ed.SIPIN, Mulla Sadra Foundation, Tehran 2002 ؛ 3. "A Phenomenological Approach to the Illuminative Notion of Man," in Analecta Husserlina, Kluwer, 2006 ؛ 4. "Consciousness" in Phenomenology, ed. by , 2005 . ج) مقالات : 1. Kant's Idea of the Apriori: Toward an Interpretation, Wisdom and Philosophy, spiring 2005 ؛ 2. Hegel's Project of Speculative Reflection Wisdom and Philosophy, forthcoming 2006 ؛ 3. Epistemology Externalised vs Skeptical Quest, Philosophy&Antropology, spiring 2004 4. The ؛Transcendental Knowledge and the Psychological Subjectivity: A Kantian Heritage, Philosophia, winter 2004 ؛ 5. The Epistemological Quest: From Possibility of Experience to the Possibility of Communication, Organon F., fall 2003 ؛ 6. Body-Consciousness: A Phenomenological Approach, Philosophia, Fall 2006 ؛ 7. Kant and Husserl on the transcendental, Existentia, Fall 2002. ؛ 8. On Physicalistic Approach to Mind, Teorema, spiring 2005 ؛ 9. The Noumenal Self: An Appraisal of Strawsonian Interpretation of Kant's Critique of Pure Reason, sat, forthcoming 2006 ؛ 10. Dasein and Design, in progress ؛ 11. Foucault on the Islamic Revolution of Iran, the Journal of Minority Muslim Society, Spring 2003 ؛ 12. Descartes and Ibn Arabi on the Illuminative self, Journal of Muhyi al-Din Ibn Arabi Society, Fall 2002 ؛ 13. Sadraean Notion of Consciousness, Transcendent Philosophy, summer 2000 ؛ 14. Islamic Civilization in the later period of Middle Ages”, Muslim & Arab Perspectives International Islamic Journal, Dehli, 2004 ؛ 15. Modern Conceptual Analysis of the Self and the Mystical Experience of the Self, Journal of Indian Council of Philosophical Research, vol. xxi. No.3, 2005 ؛ 16. Can Sadraean Notion of Causality remedy the perplexity of Contemporary Philosophy of Mind on Mental Causation? Transcendent Philosophy, spring 2003 ؛ 17. Arbery-Zeahner Controversy on Abu Yazid the Sufi, Transcendent Philosophy, 2006 ؛

18. The Feminine vs the Masculine: A Sufi Perspective of Life, 2006 .



عناوين و نشانهايي كه دكتر خاتمي بدانها دست يافته است عبارتند از : انتخاب شده در فهرست فيلسوفان برتر جهان در سال 2006 – كمبريج انگلستان ؛ 2.استاد نمونه دانشكده علوم انساني دانشگاه تهران 1385؛ و 3. پزوهشگر برتر در حوزه دين پژوهي، وزارت فرهنگ و انديشه اسلامي 1382 .

