۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۹:۵۸

بر اساس انتخاب دانشگاه كمبريج انگلستان ؛

دكتر محمود خاتمي در فهرست فيلسوفان برتر جهان قرار گرفت

دكتر محمود خاتمي دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تهران در فهرست فيلسوفان برتر جهان در سال 2006 قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمود خاتمي  دانشيار فلسفه، دانشگاه تهران وعضو فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران است. وي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري فلسفه را در دانشگاه تهران گذرانده است . وي همچنين موفق به اخذ كارشناسي ارشد الهيات (اديان وعرفان) در دانشگاه تهران شده است . دكتر خاتمي علاوه بر تحصيلات فلسفه در ايران  موفق به كسب درجه دكتري  فلسفه از دانشگاه دورهام انگلستان و دوره فوق دكتري فلسفه در انگلستان شده است . وي تحصيلات حوزوي را نيز تا درجه اجتهاد گذرانده است .

بر اساس گزارش  پايگاه اطلاع رساني آفتاب  دكتر خاتمي هم اكنون  در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه تهران، تربيت مدرس ، علامه طباطبايي، و مفيد به تدريس اشتغال دارد . وي سابقه استادي در گروه فلسفه دانشگاه McGill كانادا (2003-2004) و دستيار پزوهشي (Research Assistant) ، دانشگاه كمبريج (1996-1997) دارد .

آثاري كه از دكتر خاتمي تا كنون به زبان فارسي تاليف و منتشر شده است عبارتند از : 1.جهان در انديشه هيدگر، مؤسسه انديشه اسلامي چ13791،چ2- 1384(برنده جايزه كتاب سال در حوزه فلسفه غرب) ؛ 2. پديدارشناسي دين، سازمان انتشارات، 1382(برنده جايزه كتاب سال در حوزه دين پژوهي) ؛ 3.درآمدي به فلسفه ذهن، جهاددانشگاهي دانشگاه تهران 1382 ؛ 4.زيبايي شناسي از منظر پديدار شناسي، فرهنگستان هنر (1383)؛ 5.پديدارشناسي هنر، فرهنگستان هنر (آماده چاپ )

وي همچنين  فصل يا فصول را در  ساير كتابهاي فلسفي منتشر كرده است كه عبارتند از :1. ”روش حكمت متعاليه”، مطالعات تطبيقي در ملاصدرا، بنياد ملاصدرا 1382 ؛ 2. ”اخلاق“، دايره المعارف بزرگ فارسي، (زير چاپ) ؛ 3. چهار مقاله در باره اومانيسم ، اومانيسم (با دكتر داوري و ديگران)، پژوهشگاه علوم انساني (زير چاپ)؛ 4." فردباوري"، رهيافت هاي معاصر در فلسفه غرب، پزوهشگاه علوم انساني، 1384 ؛ 5."تاملي در باب ماتقدم" رهيافت هاي معاصر در فلسفه غرب، پزوهشگاه علوم انساني، 1384 ؛ 6. "پديدارشناسي هوسرل"، كتاب نقد ، پزوهشگاه علوم انساني، 1384 ؛ 7." رهيافت صوري كانت به پيشيني و نقد هوسرل از آن"، درس فلسفه درد فلسفه است (جشن نامه دكتر مجتهدي) ، 1384 .

برخي ديگر از مقالات دكتر خاتمي كه در مجلات فلسفي منتشر شده اند عبارتند از : 1. اصل قاعده نامندي و امكان علم روانشناسي، فلسفه (دانشگاه تهران) زمستان1384 ؛ 2. مدل كامپيوتري ذهن و هوش مصنوعي؛ فلسفه (دانشگاه تهران)، تابستان 1382 ؛ 3. پراگماتيسم واومانيسم، فلسفه (دانشگاه تهران)، زمستان 1382 ؛ 4. وجه اومانيستي فلسفه هگل، فلسفه (دانشگاه تهران) بهار 1383 ؛ 5. هيدكر و علم جديد؛ فرهنگ،( پژوهشگاه علوم انساني)، پاييز 1381 ؛ 6. راي هيدگر در باب نسبت تكنولوژي و هنر، نامه فرهنگ، زمستان 1382 ؛ 7. لويناس و ديگري ، نامه فرهنگ، پاييز 1381 ؛ 8. تبيين تاريخي ، نامه فرهنگ، بهار 1379 ؛ 9. مساله گتيه، قبسات، تابستان 1378 ؛ 10. پديدارشناسي دين:زمينه ها، قبسات تابستان 1383 ؛ 11. مفهوم تحليلي جديد از خودو تجربه عرفاني آن، نامه فرهنگ، زمستان 1384 .

آثاري كه از دكتر خاتمي به زبان انگليسي منتشر شده است عبارتند از :  الف) كتاب ها : 1- Sadraean Meditations: Toward a Transcendent Philosophy of Mind, Societas Philosopia Islamica, Lekton 2003 ؛ 2. From a Sadraean Point of View: Towards an Elimination of the Subjectivistic self, London Academy of Iranian Studies, London 2004 ؛ 3. Transcendental Subjectivity and Beyond, 2005 ؛ 4. Basic Issues in Islamic Philosophy (In preparation). ب) فصل يا فصول در ضمن ساير كتابها :  1. " Sadra on Mental Causation " in Mulla Sadra and Comparative Philosophy on Causation, ed.by Lais, London 2003 ؛ 2. "The Transcendent method: A Reconstruction", in Comparative Studies on Mulla Sadra, V.4, ed.SIPIN, Mulla Sadra Foundation, Tehran 2002 ؛ 3. "A Phenomenological Approach to the Illuminative Notion of Man," in Analecta Husserlina, Kluwer, 2006 ؛ 4. "Consciousness" in Phenomenology, ed. by , 2005 . ج) مقالات : 1. Kant's Idea of the Apriori: Toward an Interpretation, Wisdom and Philosophy, spiring 2005 ؛ 2. Hegel's Project of Speculative Reflection Wisdom and Philosophy, forthcoming 2006 ؛ 3. Epistemology Externalised vs Skeptical Quest, Philosophy&Antropology, spiring 2004 4. The ؛Transcendental Knowledge and the Psychological Subjectivity: A Kantian Heritage, Philosophia, winter 2004 ؛ 5. The Epistemological Quest: From Possibility of Experience to the Possibility of Communication, Organon F., fall 2003 ؛ 6. Body-Consciousness: A Phenomenological Approach, Philosophia, Fall 2006 ؛ 7. Kant and Husserl on the transcendental, Existentia, Fall 2002. ؛ 8. On Physicalistic Approach to Mind, Teorema, spiring 2005 ؛ 9. The Noumenal Self: An Appraisal of Strawsonian Interpretation of Kant's Critique of Pure Reason, sat, forthcoming 2006 ؛ 10. Dasein and Design, in progress ؛ 11. Foucault on the Islamic Revolution of Iran, the Journal of Minority Muslim Society, Spring 2003 ؛ 12. Descartes and Ibn Arabi on the Illuminative self, Journal of Muhyi al-Din Ibn Arabi Society, Fall 2002 ؛ 13. Sadraean Notion of Consciousness, Transcendent Philosophy, summer 2000 ؛ 14. Islamic Civilization in the later period of Middle Ages”, Muslim & Arab Perspectives International Islamic Journal, Dehli, 2004 ؛ 15. Modern Conceptual Analysis of the Self and the Mystical Experience of the Self, Journal of Indian Council of Philosophical Research, vol. xxi. No.3, 2005 ؛ 16. Can Sadraean Notion of Causality remedy the perplexity of Contemporary Philosophy of Mind on Mental Causation? Transcendent Philosophy, spring 2003 ؛ 17. Arbery-Zeahner Controversy on Abu Yazid the Sufi, Transcendent Philosophy, 2006 ؛
18. The Feminine vs the Masculine: A Sufi Perspective of Life, 2006 . 

عناوين و نشانهايي كه دكتر خاتمي بدانها دست يافته است عبارتند از :  انتخاب شده در فهرست فيلسوفان برتر جهان در سال 2006 – كمبريج انگلستان ؛ 2.استاد نمونه دانشكده علوم انساني دانشگاه تهران 1385؛ و 3. پزوهشگر برتر در حوزه دين پژوهي، وزارت فرهنگ و انديشه اسلامي 1382 .

