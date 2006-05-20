به گزارش خبرگزاري "مهر"، فيلم سينمايي "باغ هاي كندلوس" كه در حال حاضر 4 سالن سينماي تهران را در اختيار دارد، داستان زندگي سه مرد ميانسال است كه يك شب ناگهان و بدون اطلاع خانواده هايشان عازم كندلوس مي شوند. هدف آنها رفتن بر سر مزار زوجي است كه بيست سال قبل از دنيا رفته اند و از دوستان قديمي آنها بوده اند.

محمدرضا فروتن در "باغ‌هاي كندلوس"

محمدرضا فروتن، مسعود كرامتي، خزر معصومي، رضا ناجي، سيدابراهيم عمادي، بهناز جعفري، فريبا كامران و شاهرخ فروتنيان در اين فيلم بازي مي كنند. اين فيلم در سينماهاي فرهنگ 2، ايران 2، سپيده 2 و فلسطين 2 اكران مي شود.



فيلم سينمايي "آتش بس" به كارگرداني تهمينه ميلاني كه 18 سالن سينماهاي تهران را در اختيار دارد، داستان زندگي دو جوان از ابتداي آشنايي تا ازدواج و اتفاقات پس از آن است. محمدرضا گلزار، مهناز افشار، السا فيروزآذر و آتيلا پسياني بازيگران اصلي اين فيلم هستند. اين فيلم در سينماهاي فرهنگ 1، آفريقا، ايران 1، آسيا، پارس 1، پيروزي، تهران 1، شاهد، گلريز 1، عصر جديد 2، بهمن 2، سپيده 1، قيام، جوان 2، پايتخت، المپيا، ماندانا و ناهيد اكران مي شود.



فيلم سينمايي "چند مي‌گيري گريه كني" به كارگرداني شاهد احمدلو كه به تازگي به فهرست فيلم هاي در حال اكران سينماهاي تهران پيوسته، درباره پيرمرد تنهايي است كه براي فراهم آوردن مقدمات مراسم ترحيم و در گذشتش از افرادي براي به سامان رساندن اين مساله استفاده مي‌كند. زنده ياد منوچهر نوذري، ابوالفضل پورعرب، شهرام حقيقت‌دوست، الناز شاكردوست و محسن تنابنده بازيگران اين فيلم را تشكيل مي دهند.



اين فيلم در سينماهاي سروش، استقلال، مركزي 1، آستارا، بلوار، جمهوري، ملت، پيوند، كارون، تهران 2، بهمن 1، دهكده المپيك، شيدا، فردوسي، فلسطين 3، كانون و گلريز به نمايش درمي آيد.



فيلم سينمايي "ازدواج به سبك ايراني" به كارگرداني حسن فتحي كه اين هفته 9 سالن سينماي تهران را در اختيار دارد، درباره دختر يك حاجي بازاري متعصب است كه قصد ازدواج با يك جوان خارجي را دارد و در اين راه اتفاقات زيادي به وجود مي آيد. داريوش ارجمند، سعيد كنگراني، فاطمه گودرزي و محمدرضا شريفي نيا بازيگران اصلي فيلم را تشكيل مي دهند. اين فيلم در سينماهاي قدس، ايران 3، صحرا، جوان، ميلاد، جي 1، فلسطين 1، حافظ و مركزي 2 اكران مي شود.





نمايي از فيلم "چند مي گيري گريه كني"

فيلم سينمايي "زير درخت هلو" به كارگرداني ايرج طهماسب درباره مردي است كه به وصيت پدرش بايد براي نوكر خانه زن بگيرد تا پس از آن اجازه خواندن وصيت نامه را داشته باشد. در اين ميان برخوردهاي صفا موقعيت هاي طنزآميزي را به وجود مي آورد. ايرج طهماسب، حميد جبلي، فاطمه معتمد آريا، آتش تقي پور و پوراندخت مهيمن تعدادي از بازيگران اصلي فيلم هستند.

اين فيلم در سينماهاي شهر تماشا 1، شهر قشنگ، عصر جديد 3، رودكي و آسمان آبي به نمايش درمي آيد.



فيلم سينمايي "هوو" تازه ترين ساخته عليرضا داودنژاد كه 6 سالن در اختيار دارد، داستان مردي به نام عطا است كه در رو در رويي با دختري كه از سال ها پيش او را مي شناخت، دل مي بازد و دور از چشم همسر اولش با او ازدواج مي كند و همين مساله مشكلاتي را برايش به وجود مي آورد. رضا عطاران، سپيده اعلايي، محمدرضا داودنژاد، علي صادقي، رضا داودنژاد، مريم كاوياني و احترام سادات حبيبيان در اين فيلم بازي مي كنند. اين فيلم در سينماهاي عصر جديد 1، سعدي، شقايق، جي 3، پارس 2 و مركزي 3 اكران مي شود.