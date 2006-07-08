تصوير نويسنده " عاشورا مظلوميتي مضاعف " بر تمبر نقش بست





به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، استاد محمد رضا حكيمي در سال 1314 در مشهد به دنيا آمد و در همان ديار به تحصيل در حوزه علميه مشهد تا نيل به درجه اجتهاد پرداخت . مقدمات و سطح و خارج و فلسفه اجتهادي و معارف خالص قرآني و اوصيايي را در نزد استادان حوزه خراسان از اديب نيشابوري تا شيخ مجتبي قزويني و آيت الله العظمي ميلاني فرا گرفت .از سال 1345 به سوي تهران " هجرت الي التكليف " كرد و ضمن تحقيق و تدريس در محافل علمي و دانشگاهي ، ده ها كتاب و مقاله فراهم آورد . استاد حكيمي از دعوتگران جدي به آموزه هاي اهل بيت (ع) و استقلال معارف آنان از ديگر دستگاه هاي معرفت شناختي است ، همچنين وي در تبيين آموزه عدالت ، خاصه عدالت اقتصادي آثار متعددي به سامان كرده است .عناوين برخي از كتابهاي حكيمي عبارتند از : الحياه ( تاليف مشترك ) ، دانش مسلمين ، ادبيات و تعهد در اسلام ، مكتب تفكيك ، معاد اجتهاد و تقليد در فلسفه ، قصد و عدم وقوع ، مرام جاودانه ، عاشورا مظلوميتي مضاعف و ...به گزارش مهر ، همچنين تصويرعلامه حسن حسن زاده آملي ، دكتر عباس شفيعي و دكتر حسن گنجي نيز از چهره هايي كه از سوي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي گذشته به عنوان " چهره هاي ماندگار " معرفي و تقدير شده اند ، به صورت چهار رنگ بر تمبرهايي جداگانه جاي گرفته است .