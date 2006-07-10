سلين به ذات بشر بدبين بود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، مهدي سحابي - مترجم، در مراسم بزرگداشت لويي فردينان سلين كه از سوي مجله بخارا برگزار شد ضمن بيان اين مطلب افزود: آنچه مشخصه اصلي سلين و به گمان من براي ما مهم ترين مشخصه اوست صراحت بي نظيري است كه توان همه آنچه را كه مي گويد و مي كند چند برابر مي كند و به آثارش نيرويي بنيان افكن مي دهد.

وي اضافه كرد: خيلي نويسندگان ديگر از زبان عاميانه و گويش هاي باصطلاح آرگو استفاده كرده اند. نويسندگان نوميد و تلخ، كم نبوده اند. نويسندگان بدبين به بشر و مناسبات انساني بسيارند. اما چنين صفت هايي اغلب درباره بسياري نويسندگان صفاتي ثانويه اند. چاشني هاي بيش و كم اصيل اند كه به آثار ايشان رنگ و بويي خاص يا هويتي فورا شناختني مي دهند.

مترجم رمان " مرگ قسطي " ادامه داد: اما صراحت سلين يك عنصر بنيادي است كه همه آنچه را كه در ادبيات مي گنجد چه از نظر حسي و چه از ديدگاه بياني زير و رو مي كند.

سحابي با تاكيد بر نگاه عميق اين نويسنده به مناسبات بشري، به حرفه پزشكي او اشاره كرد و افزود: عاملي كه نقش سلين را از اين پيچيده تر و تاثيرش را از حد دخالت پزشكانه در حال و روز بشر خيلي عميق تر و حادتر مي كند - علي رغم زبان سخت و پر از نيش و سركوفتش - نگرش به شدت عاطفي و دلسوزانه اوست . اينجاست كه موضع او با موضع " واقع گرايانه " يك پزشك فرق مي كند و دليل تاثير شديد و فراموش نشدني زبان او هم شايد عمدتا در همين است.

وي تصريح كرد: رابطه اي كه خواننده آثار سلين با او برقرار مي كند برخلاف همه آنچه گفته شد رابطه اي دوستانه ، بسيار نزديك و پر از عاطفه است؛ براي اين كه سلين خيلي زود تكليف خواننده را با خودش ، خودش را با خواننده و خلاصه تكليف همه چيز را روشن مي كند.

اين مترجم ادامه داد: به اعتقاد سلين فقط با صراحت و بي رحمي است كه مي توان بشر را تكان داد و اگر عوض شدني باشد خرده خرده عوضش كرد. اين صراحت و بي رحمي البته بي هزينه هم نيست. از آنجا كه ادا و اطوار اسلوبي نيست و منشا عميق و بي چون و چرايي در جهان بيني نويسنده و تعهد سفت و سخت او نسبت به خودش و انسان دارد خيلي هم خرج برمي دارد.

در ادامه اين مراسم رضا سيدحسيني مترجم آثار ادبيات فرانسه ضمن معرفي آثار لويي فردينان سلين و شرح بخشي از زندگي نامه و فعاليت هاي ادبي اين نويسنده ، گفت: نويسندگان در ايران به دو دسته بدشانس و خوش شانس تقسيم مي شوند. بعضي معروف مي شوند و بعضي هم چنان بدنام مي شوند كه مردم هم علاقه اي به آنان نشان نمي دهند؛ با اين كه ممكن است آثار آنان استحقاق توجه را داشته باشد. سلين از خوش شانس هاست.

وي در ادامه سخنان خود به تاثيرپذيري نويسندگان از زندگي و تجارب شخصي اشاره كرد و گفت : تفاوت سلين با بقيه در اين بود كه او در نقل اتفاقات و تجاربي كه بر او رفته بود نگاه و شيوه متفاوتي داشت.

به گزارش مهر، پيش از سخنرانان مراسم، علي دهباشي مدير مجله ادبي بخارا نيز جنبه هايي از زندگي و تاثير واقعيات پيرامون نويسنده از جمله دو جنگ جهاني را بر رمان هاي او مورد توجه قرار داد. گفتني است همزمان با اين مراسم پنجاه و يكمين شماره نشريه بخارا ويژه لويي فردينان سلين توزيع شد.