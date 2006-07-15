آموزه هاي اسلام برترين منشور دفاع از حقوق زنان مسلمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر زهره طيب زاده نوري مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز امور زنان و خانواده در پيامي به همايش حقوق و مسئوليتهاي زن در نظام اسلامي، اعلام كرد: هدف از برپايي چنين همايشي در مناسبت شريف ولادت حضرت فاطمه(س) معرفي الگوي نمونه اي چون فاطمه زهرا (س) به زنان مسلمان و گردآوري ، تنظيم وتدوين آموزه هاي اسلامي مربوط به زنان در منشوري قابل عرضه به تمامي مسلمانان و حاميان واقعي حقوق زنان در جهان است.

طيب زاده در بخش ديگري از پيام خودآورده است: در ساليان اخير موضوع زن در دستور كار امنيتي دولتهاي ليبرال دموكرات غربي قرار گرفته است. علت اين مهم بحران ها و نابساماني وضعيت زنان اعم از مرارت ها، خشونت ها ، تعدي ها ، كمبودهاي رفاهي و آموزشي و بحران هاي اجتماعي حاصل از اين وضعيت است. با نگاهي ژرف و عميق در علت يابي پديده حاضر به صراحت مي توان ادعا كرد كه آموزه هاي ليبراليستي مبتني بر انسان محوري ، اصالت سود و لذت گرايي، استفاده ابزاري ارزان در عرصه هاي اقتصادي و سياسي و خشنونت هاي جسمي و روحي را براي زنان به همراه داشته است.

اين پيام مي افزايد: اهتمام به حل مشكل زنان در دنياي معاصرامري ستودني و في نفسه مطلوب است، اما مداقه در اصرار و پافشاري كشورهاي غربي ( كشورهاي طراح ) در پيروي كامل از متن كنوانسيون منع تبعيض و خشونت عليه زنان امري قابل تأمل و بررسي است. الگوهاي عرضه شده در اين كنوانسيون و تجويزها و تعريف هاي ارائه شده نشان از هميت طراحان كنوانسيون در يكسان سازي فرهنگي جوامع و تحميل الگوهاي غربي براي تمامي زنان عالم است . متفكران غربي بخوبي به نقش سازنده زنان در آينده سياسي جوامع و انتقال آرمانها و ارزشها در كانوني به نام خانواده پي برده اند و از اين رو زنان و نقش آنان در خانواده را هدف قرارداده اند.

طيب زاده در ادامه پيام خود به همايش حقوق و مسئوليتهاي زن در نظام اسلامي آورده است: در نگاهي واقع بينانه تدوين كنوانسيون مذكور ، تكرار شعار حقوق بشر اين بار با محوريت زنان و اهرمي جهت اعمال فشار بر كشورهاي مسلمان است. اما در نگاه خوش بينانه نيز تدوين كنوانسيون منع تبعيض و خشونت عليه زنان به دليل بي توجهي به نقش محوري زنان در خانواده و تضعيف بنيان خانواده از يكسو و ناديده انگاشتن الگوهايي چون حضرت مريم (س) و حضرت زهرا (س) در مقابل الگوهاي تحميلي تعريف شده اي چون زن غربي، باز هم ناكار آمد و براي عرضه به همه زنان عالم نامطلوب است . مضافا بر اينكه اساسا الگوهاي غربي براي حل مشكلات بومي ، منطقه اي و شرقي به بن بست رسيده و مردم منطقه بايد تلاش كنند تا مشكلات خود را با مكانيزم هاي داخلي حل كنند.

اين پيام مي افزايد: متفكران، انديشمندان و صاحبنظران مسلمان با نگاه حل المسائلي به مسئله زنان و با اشراف به بن بست هاي تفكر ليبراليستي كه خاستگاه فكري مؤلفين و طراحان كنوانسيون مذكور بوده است و در راستاي رسالت كليدي اسلام و اولياي عظيم الشأن آن كه دفاع از ارزشهاي انساني و از جمله زنان است آموزه هاي راستين اسلامي را برترين منشور دفاع از حقوق زنان مسلمان و مدافعان حقوق زن درجهان دانسته و بر آن شدند تا براي حل نهايي بحران هاي اجتماعي و تأمين حقوق حقه زنان منشوري از آموزه هاي اسلامي در خصوص حقوق و مسئوليتهاي فردي، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي زنان به شكل مدون عرضه كنند.

اميد است زنان و جوامع اسلامي با تأسي به زنان نمونه عالم چون مريم صديقه و زهراي مرضيه سلام الله عليمها و بهره گيري از تعاليم اسلامي به جايگاه حقيقي و حقوقي و مسئوليتهاي زن مسلمان دست يابند.