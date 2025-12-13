بتول مهرگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تکرار مداوم الگوهای به ظاهر شاد» و موفق غربی، اظهار کرد: این جریان می‌کوشد حس عقب ماندگی نسبت به سبک زندگی اسلامی را القا کند و معیارهای موفقیت و آزادی را بر محور ظاهر، مصرف‌گرایی و استقلال افراطی از خانواده بازتعریف نماید.

معاون امور بانوان و خانواده بسیج اساتید استان گیلان با بیان اینکه این روایت رسانه‌ای موجب خودکم‌بینی فرهنگی و تضعیف هویت جمعی زنان مسلمان می‌شود، افزود: زن مسلمان وقتی مدام با چنین تصاویر مواجه می‌شود، ناخودآگاه احساس می‌کند سبک زندگی اسلامی عقب‌مانده است و این همان هدفی است که رسانه‌های غربی دنبال می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه قرآن کریم تصویری عقلانی و توانمند از زن ارائه می‌دهد، تصریح کرد: الگوهایی چون ملکه سبأ در سوره نمل با تأکید بر خردورزی و مشورت، و مادر حضرت موسی (ع) در سوره قصص با محوریت صبر و توکل، نمونه‌های برجسته‌ای هستند که می‌توانند الهام‌بخش زنان امروز باشند.

مهرگان زنان تاریخ ساز را از الگوهای که قابلیت بازنمایی رسانه‌ای دارند، عنوان کرد و گفت: در سیره تاریخی حضرت خدیجه (س) به‌عنوان زنی موفق در عرصه اقتصادی و متعهد به ایمان، و حضرت زینب (س) به‌عنوان خطیبی مقاوم و سیاست‌مداری شجاع، الگوهای زنده‌ای هستند که قابلیت بازنمایی رسانه‌ای دارند.

خودآگاهی تمدنی سپر فرهنگی در برابر روایت غربی است

وی با اشاره به راهکارهای عملی مقابله با جریان فرهنگی غربی، گفت: راهکار اساسی در برابر این هجوم فرهنگی، تقویت خودآگاهی تمدنی و بازسازی الگوهای بومی است

معاون امور بانوان و خانواده بسیج اساتید استان گیلان افزود: در سطح فردی و خانوادگی باید بینش دینی و سواد رسانه‌ای تقویت شود. در سطح اجتماعی و نهادی، تولید فیلم، سریال و محتوای شبکه‌های اجتماعی با روایت زنان برجسته تاریخ اسلام و ایران ضرورت دارد.

وی حمایت از نهادهای فرهنگی را ضروری دانست و گفت: در سطح سیاست گذاری کلان حمایت از نهادهای فرهنگی خودباور و ایجاد سازوکارهای هوشمند برای مهار جریان یک‌سویه رسانه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد.

مهرگان خلق گفتمانی جذاب، عقلانی و امیدبخش از زن مسلمان را کلید موفقیت، در این خوزه بیان کرد و افزود: گفتمانی که نه انفعالی باشد و نه صرفاً سلبی، بلکه بتواند الگوهای بومی را بازآفرینی کرده و به نسل امروز عرضه نماید.