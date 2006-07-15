حمله هوايي اسرائيل به مناطق مرزي سوريه و لبنان / دمشق حمله صهيونيستها به خاك سوريه را تكذيب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، هواپيماهاي جنگنده رژيم صهيونيستي طي چهار نوبت منطقه مرزي المصنع و جديده يابوس در مرزهاي لبنان و سوريه را هدف قرار دادند .

با حمله موشكي هواپيماهاي رژيم صهيونيستي به نقاط مرزي بين سوريه و لبنان به نظر مي رسد آتش جنگ به سمت سوريه كشيده مي شود و صهيونيستها قصد دارند دامنه حملات خود را به كشورهاي ديگر بكشانند.

سرگئي ايوانف وزير دفاع روسيه نيز امروز درباره كشانده شدن دامنه جنگ و درگيري به كشورهاي ديگر منطقه هشدار داده بود.

هنوزازميزان تلفات و خسارات ناشي از اين حمله اسرائيل منتشر نشده است .

خبرنگار العالم از بيروت گزارش داد : صهيونيستها راه شمع البيضا را قطع كردند تا آمبولانس ها نتوانند مجروحان و كشته ها را به بيمارستان منقل كنند.

بنابراين گزارش، درپاسخ به اين حمله، نيروي مقاومت اسلامي حزب الله، شهركهاي صهيونيست نشين را درصفد هدف موشك كاتيوشا قرار دادند.

برخي رسانه ها نيز گزارش دادند: تاكنون حملات موشكي به شمال فلسطين اشغالي سبب شده است بيش از يك ميليون صهيونيست ازترس كشته شدن به مناطق مركزي فرار و يا به پناهگاهاي زير زميني پناهنده شوند.

درپي جنگ تمام عيار رژيم صهيونيستي و محاصره زميني و دريايي و هوايي لبنان، دبير كل حزب الله لبنان به اين رژيم درباره پيامدهاي جناياتش هشدار داده است .

پليس لبنان نيز اعلام كرد كه جنگنده هاي اسرائيلي امروز براي اولين بار منطقه المصنع در مرزهاي لبنان با سوريه و منطقه يابوس را بمباران كردند.



اين منبع افزود: يك جنگنده اسرائيلي 4 فروند موشك هوا به زمين به منطقه حائل ميان لبنان وسوريه در 200 متري منطقه مرزي المصنع شليك كردند.

از سوي ديگر ارتش اشغالگر قدس امروز اعلام كرد : فقط گذرگاههاي مرزي در داخل خاك لبنان را آماج حملات خود قرارداده است نه در خاك سوريه .

العربيه افزود : دو انفجار مهيب ضاحيه جنوب بيروت را لرزاند.

اين در حالي است كه رويترز به نقل از يك مسئول سوري اعلام كرد كه درحملات امروزاسرئيل به لبنان، سوريه هدف قرار نگرفته است.



يك مسئول سوري امروز گفت : هيچ يك از تاسيسات نظامي يا غير نظامي سوريه در هيچ نقطه اين كشور هدف حملات اسرائيل قرار نگرفته است.