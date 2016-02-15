بیش از ۲۶ تن میوه برای تنظیم بازار شب عید خریداری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدامن پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شب عید گفت: با تلاش مجموعه اقتصادی دولت تدبیر و امید و همراهی مردم شاهد کاهش شاخص تورم به ۱۳ درصد هستیم که ایجاد این فضا از اولیت های و شعارهای اقتصادی دولت بود که به آن دست یافتیم بنابراين بايد همه دستگاههای متولی تلاش کنند تا روزهای پایانی سال شاهد هیچگونه افزایش قیمت غیرواقعی نباشیم.

فرماندار ویژه شهرستان میناب افزود: هدف ستاد تنظیم بازار، تلاش برای تعادل در قیمت عرضه میوه شب عید به خصوص سیب و پرتقال در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز است كه با ذخیره سازی به موقع و با کیفیت این محصولات، مشکلی در تامین این اقلام برای شهروندان نداشته باشیم.

معاون استاندار هرمزگان با بیان اینکه دولت برای تنظیم و تعادل در تنظیم بازار بر نامه ریزی کرده است، گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، ۹ غرفه برای توزیع در سطح شهرها و بخش های شهرستان و روستاهاي پرجمعیت تدارک دیده شده تا شهروندان به سهولت به میوه شب عید دسترسی داشته باشند.

وی تصریح کرد : برای تنظیم بازار شب عید حدود ۱۷ تن پرتقال و ۹ تن سیب برای شهرستان میناب خریداری و ذخیره شده که در تامین میوه شب عید امسال هیچگونه مشکلی نخواهیم داشت.

پاکدامن با اشاره به تامین سایر اقلام مورد نیاز شهروندان در ایام پایانی سال گفت: اداره صنعت و معدن و تجارت نیز با برنامه ریزی مقدمات اجرای طرح فروش فوق العاده و حراج فصلی کالا با تخفیفات ویژه در سطح شهرستان را در دستور کار خود قرار دهد تا شهروندان در تامین اقلام مورد نیاز خود دچار مشکل نشوند.

فرماندار ویژه شهرستان میناب همچنین با اشاره به ضرورت تامین و تثبیت قیمت مناسب مرغ گرم و گوشت قرمز اظهار داشت: با توجه به افزایش میزان تقاضای مرغ گرم در ایام پایانی سال، ستاد تنظیم بازار بايد برنامه ریزی مناسبی برای تامین این کالاهای دارای تقاضای بالا داشته باشد همچنین با نظارت بر قیمت مصوب، اقدام لازم را براي جلوگيري از تخلف انجام دهد تا شهروندان بتوانند به راحتی خرید کنند.