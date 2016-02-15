«سینما انقلاب» میزبان «بادیگارد» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بادیگارد» آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا امروز دوشنبه ۲۶ بهمن در ششمین روز سینما انقلاب به نمایش در خواهد آمد.

فیلم سینمایی «بادیگارد» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا امروز ساعت ۱۸:۳۰ در سالن سوره حوزه هنری به نمایش در خواهد آمد.

همچنین فیلم «سینمایی ابد و یک روز» ساخته سعید روستایی نیز در اولین سانس ساعت ۱۵ با حضور عوامل فیلم به نمایش درمی آید.

فیلم سینمایی «کفش هایم کو؟» نوزدهمین اثر کیومرث پوراحمد نیز در سانس ۲۱:۳۰ به نمایش در خواهد آمد.

ورود مخاطبان این برنامه صرفا با ارائه کارت ویژه امکان پذیر است.

پنجمین جایزه سینمایی ققنوس به همت جنبش فکری هنری سینماانقلاب و به دبیری روح الله رجبی همزمان با اهدای نخستین جایزه انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای انقلاب سی بهمن ماه در تالار اندیشه برگزار خواهد شد.