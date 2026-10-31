۳۰ هزار مسکن در مازندران احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری ساری با اشاره به برنامه‌های استان در حوزه مدیریت پسماند اظهار کرد: نگاه ما این است که زباله به‌جای آنکه صرفاً یک معضل شهری باشد، به فرصتی اقتصادی برای تولید ثروت و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها تبدیل شود.

وی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی پسماند در بابل افزود: این طرح از سه تا چهار ماه گذشته آغاز شده و تلاش داریم تا تیرماه به مرحله تکمیل برسد. در این برنامه، پسماندهای انباشته‌شده از گذشته نیز ساماندهی می‌شوند تا از آسیب‌های زیست‌محیطی جلوگیری شود.

استاندار مازندران ادامه داد: در کنار ساماندهی پسماند، برنامه‌هایی برای ایجاد جاده سلامت و نصب پنل‌های خورشیدی در محدوده مورد نظر پیش‌بینی شده است تا علاوه بر بهبود شرایط محیطی، زمینه درآمدزایی و توسعه شهری نیز فراهم شود.

یونسی با اشاره به سیاست‌های توسعه متوازن در مازندران تصریح کرد: نگاه ویژه‌ای به شرق و مرکز استان داریم و در عین حال برای تقویت سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف، مشوق‌هایی در نظر گرفته‌ایم. از جمله در حوزه ساخت‌وسازهای بلندمرتبه، بسته‌های تشویقی و معافیت از عوارض برای جذب سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه کشاورزی و گردشگری از ظرفیت‌های اصلی اقتصادی مازندران هستند، بر ضرورت تقویت زنجیره تولید و صادرات محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: مازندران در تولید مرکبات ظرفیت قابل توجهی دارد و بخشی از این محصولات به کشورهای دیگر صادر می‌شود. همچنین برای توزیع مستقیم محصولات استان در بازارهای سایر استان‌ها، هماهنگی‌هایی با استانداران انجام شده است.

استاندار مازندران تأمین کالاهای اساسی و توجه به رفاه عمومی را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و افزود: باید شرایطی فراهم شود که جمعیت قابل توجه استان و مسافران و گردشگران از خدمات و امکانات مناسب برخوردار باشند.

یونسی با تأکید بر رویکرد غیرجناحی در انتخاب مدیران اظهار کرد: در انتصابات، معیار اصلی باید توانمندی و کارآمدی افراد باشد. من با نیروهای هر دو جریان سیاسی همکاری می‌کنم و ملاک کارم، پایبندی به چارچوب‌های نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

وی همچنین با اشاره به عملکرد استان در حوزه مسکن و انرژی گفت: در مدت ۲۲ ماه، ۳۰ هزار واحد مسکونی با تلاش مجموعه مدیریتی استان ساخته و در اختیار شهروندان قرار گرفته است. همچنین در حوزه تولید برق نیز طی این مدت ۶۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به استان اضافه شده است.

استاندار مازندران رفع ناترازی‌های زیرساختی را پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: تا زمانی که مشکلات آب و برق در مناطق مختلف استان برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران با اطمینان وارد عرصه شوند.

یونسی با اشاره به مشکلات تأمین آب در برخی شهرها و روستاهای استان افزود: در بخش‌هایی از مازندران، مردم با محدودیت‌های چندساعته و حتی طولانی‌مدت در تأمین آب مواجه هستند و این وضعیت نیازمند اقدامات جدی و فوری است.

وی از پیگیری طرح‌های مرتبط با تأمین آب و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت آب‌رسانی در ساری، جویبار، میاندرود و مناطق شرقی استان در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار مازندران در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و سرمایه‌ای استان خاطرنشان کرد: رفع مشکلات زیرساختی، حمایت از سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شوراهای اسلامی دنبال شود.