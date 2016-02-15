جشنواره کتاب برتر، برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان که امروز ۲۶ بهمن ماه در تالار ایوان شمس برگزار شد، کتابهای منتخب در دو گروه سنی کودک و همچنین نوجوان و در ۵ موضوع شعر، داستان تالیفی و ترجمه همچنین کتابهای علمی تالیفی و ترجمه معرفی شدند.

مجموعه شعرهای «تولد قارقارک» از جعفر ابراهیمی، «کفش های جیک جیکی» مهری ماهوتی، «بوس خیس» شکوه قاسم نیا، «هزارتا نی نی» مریم هاشم پور، «مثل یه بلبل کوچولو» ناصر کشاورز، «پَر، پَر، منم پَر» افسانه شعبان نژاد، «خنده ما قشنگه» مصطفی رحماندوست» و «بی اجازه!» از شراره وظیفه شناس، کتاب‌های برتر در زمینه شعر کودک بودند. همه این مجموعه شعرها به همت انتشارات پیدایش منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته بودند. «هم این قشنگ، هم اون قشنگ» از بابک نیک طلب انتشارات به نشر مجموعه شعر برتر در حوزه کودک بود.

مجموعه ترانه های «کی بود، کی بود» ناصر کشاورز انتشارات به نشر به عنوان مجموعه شعر تقدیری، «تموم دنیا لالا» از شکوه قاسم نیا و «لالا ابر پاره» از اسدالله شعبانی انتشارات امیرکبیر به عنوان کتاب‌های برگزیده شعر کودک شناخته شدند.

در زمینه شعر نوجوان نیز «پاهای تو منهای یک» از مجتبی احمدی انتشارات کانون پرورش فکری به عنوان کتاب برتر و «غم های قلابی» از شاهین رهنما به عنوان کتاب برگزیده در حوزه شعر نوجوان معرفی شدند.

همچنین در زمینه داستان تالیفی، مجموعه «نامه نامور» از گروه نویسندگان انتشارات کانون پرورش فکری به عنوان کتاب برتر، «قصه های الکی پلکی» از مجید راستی و «خانم بلندگو» از فریده کثیری انتشارات پیدایش به عنوان کتاب‌های برگزیده معرفی شدند.

همچنین در بخش داستان تالیفی نوجوان نیز «سلحشوران پارله‌آن» نوشته سید علی خواسته به عنوان کتاب برتر نوجوان و «کنسرو غول» نوشته مهدی رجبی از انتشارات افق و «من و عجیب و غریب» از فروزنده خداجو به عنوان کتاب برگزیده شناخته شدند.

در بخش ترجمه نیز «روزی که مداد شمعی ها دست از کار کشیدند» ترجمه محبوبه نجف خانی به عنوان کتاب برگزیده کودک و «مجموعه کتاب‌های دیزی» ترجمه مژگان کلهر به عنوان کتاب برتر کودک معرفی شدند.

«روزی که آموس بیمار شد» ترجمه سمیرا ابراهیمی از انتشارات امیرکبیر کتاب برگزیده و «این پسر چقدر کتاب می خورد» با ترجمه نسرین وکیلی به عنوان کتاب تقدیری کودک و همچنین «همیشه همیشه دوستت دارم» ترجمه شراره وظیفه شناس از انتشارات کانون پرورش فکری به عنوان کتاب برگزیده در گروه سنی کودک معرفی شدند. «محکم نگه دار اسب راه راهی» ترجمه مژگان شیخی از انتشارات ذکر نیز به عنوان کتاب برتر کودک شناخته شد.

در گروه سنی نوجوان و در بخش ترجمه نیز «سه قصه» با ترجمه غلامرضا امامی به عنوان کتاب برتر و «شگفتی» ترجمه پروین علی پور از انتشارات افق و همچنین «قصه ما» ترجمه فریده اشرفی از نشر ایران بان به عنوان کتاب‌های برگزیده نوجوان معرفی شدند.

در قسمت کتاب های منتخب بخش علمی-آموزشی و در حوزه تالیف، مجموعه «چند شهر و چند قصه» نوشته مجید پروانه پور از انتشارات سازوکار به عنوان کتاب برتر کودک، «فرهنگ نامه طلایی ورزش» نوشته مهدی زارعی از نشر طلایی به عنوان کتاب برتر نوجوان و همچنین کتاب «سگ سانان و کفتارها» نوشته علی گلشن از کانون پرورش فکری به عنوان کتاب برگزیده نوجوان معرفی شدند.

در بخش کتابهای علمی-آموزشی در حوزه ترجمه نیز «تئاتر» با ترجمه مهناز نوروزی و «موسیقی» از همین مترجم و از انتشارات امیرکبیر به عنوان کتابهای برتر کودک و مجموعه «سلامت من» با ترجمه عاطفه هاشمی مقدم و «از خطر ایمن باشیم» با ترجمه محمدرضا کیان نژاد از انتشارات تیمورزاده به عنوان کتاب برگزیده کودک معرفی شدند.

مجموعه «دانش نامه» از الهه علوی انتشارات افق به عنوان کتاب برتر نوجوان و مجموعه «۱۰۰ حقیقت درباره...» از گروه مترجمان و انتشارات سایه گستر به عنوان کتاب برگزیده نوجوان معرفی شدند.