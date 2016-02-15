به گزارش خبرگزاری مهر، «کاخا کالادزه» معاون نخست وزیر و وزیر انرژی جمهوری گرجستان و مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه کشورمان پیرامون راههای گسترش روابط دوکشور بحث وتبادل نظر کردند.

مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه با بیان آغاز فصل جدیدی از مناسبات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گرجستان در دوران پسا تحریم، به جغرافیای ویژه کشورمان و جمهوری گرجستان اشاره و آن را از جمله دلایل تعمیق روابط دو کشور در زمینه های مختلف بر شمرد.

وی تصریح کرد: با مطالعه و طراحی دقیق و امکان سنجی متناسب با ظرفیت های موجود، بخش حمل و نقل، ترانزیت کالا و نیرو و انرژی می تواند مورد توجه طرفین قرار گرفته و در اولویت همکاری های فی مابین قرار گیرد.

سرمدی در بخشی از اظهارات خود تاکید کرد: افزایش همکاری های به رشد اقتصادی منجر و بهبود وضعیت اقتصادی به ثبات و امنیت و پیوند های منطقه ای منجر خواهد شد. وی از انجام دیدار های رسمی مقامات دو کشور استقبال کرد.

در این دیدار کاخا کالادزه اظهارداشت: این اولین سفر من به ایران است و احترام خاصی به فرهنگ غنی ایرانیان قایل هستم چرا که فرهنگ و تاریخ مشترک تاثیر مثبتی بر روند تعاملات دو کشور دارد.

وی افزود دیدار امروز همزمان با آغاز دوباره لغو روادید اتباع ایران در سفر به گرجستان می باشد. دولت گرجستان آمادگی و اراده جدی در گسترش همه جانبه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران داشته و از همه ظرفیت خود در این مسیر بهره خواهد جست.

کالادزه از علاقه مندی کشورش در تعمیق روابط در بخش های نیرو، انرژی و حمل و نقل کالا و توریسم سخن گفت وخاطرنشان ساخت دیدارهای متقابل می تواند ابعاد نقشه راه را مشخص و اجرائی کند.