به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی موجانی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در گرجستان ظهر پنجشنبه در دیدار با دکتر مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، بر ضرورت توسعه و تعمیق همکاریها در حوزههای فرهنگی، تاریخی، اقتصادی، گردشگری و دانشگاهی میان دو کشور تأکید کرد.
در این دیدار که با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، طرفین ضمن بررسی ظرفیتهای مشترک فرهنگی و تاریخی ایران و گرجستان، بر لزوم بهرهگیری هدفمند از این ظرفیتها در راستای تقویت روابط دوجانبه تأکید کردند.
استاندار اصفهان نیز در این نشست با اشاره به توانمندیهای اقتصادی و تجاری استان، اظهار کرد: با تکمیل و تقویت زنجیرههای اقتصادی و ایجاد پیوند میان فعالان بخش خصوصی، میتوان سطح همکاریهای اقتصادی ایران و گرجستان را گسترش داد.
در ادامه، توسعه تعاملات میان مراکز دانشگاهی و فرهنگی دو کشور بهعنوان یکی از محورهای مهم همکاری مطرح شد و طرفین بر آغاز برنامهریزی عملی برای تبادل علمی، فرهنگی و دانشگاهی تأکید کردند.
همچنین در حوزه گردشگری و هنر، زمینههای همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت طراحی برنامههای مشترک برای بهرهبرداری از ظرفیتهای گردشگری و هنری دو کشور در آینده نزدیک تأکید شد.
این دیدار در چارچوب سیاستهای جمهوری اسلامی ایران برای تعمیق روابط با کشورهای منطقه و بهویژه گرجستان برگزار شد.
