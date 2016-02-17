به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه قزوین، آیت‌الله عابدینی در دیدار با حجت‌الاسلام‌ موحدی‌نژاد مدیرعامل مؤسسه ترویج فرهنگ قرآن که با محوریت ترویج کرسی‌های تفسیر در استان برگزار شد، اظهار کرد: مردم استان قزوین علاقه زیادی به جلسات تفسیر قرآن کریم دارند و این مهم موجب توسعه بسیار خوب جلسات تفسیر در این استان شده است.

وی ترویج بیشتر کرسی‌های تفسیر قرآن کریم را امری ضروری دانست و تصریح کرد: جلسات تفسیر زیادی در حال حاضر در استان قزوین برگزار می‌شود و برای این‌که قزوین به این مرحله برسد تلاش‌ها بسیار زیادی صورت گرفته و باید قدرشناس تلاش‌های مفسران قرآن کریم باشیم.

حجت‌الاسلام‌ محمد موحدی‌نژاد اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا کرسی‌های تفسیر قرآن کریم در بین همه اقشار جامعه فراگیر شود و برای هر صنفی این موضوع مورد توجه و اهمیت قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای دست‌یابی به این هدف نیازمند ساختن نیروی انسانی هستیم؛ هر چند بسیاری از طلاب و روحانیون از علم تفسیر بهره‌مند هستند اما فن بیان مقوله مهمی است که باید در میان صاحبان علم تفسیر تقویت شود.

حجت‌الاسلام‌ موحدی نژاد بیان کرد: تاکنون ۳ هزار طلبه در دوره‌های مقدماتی فن تفسیر شرکت کرده‌اند و این آمادگی وجود دارد تا در قزوین برای خواهران و برادران طلبه و روحانی این دوره برگزار شود.

حجت‌الاسلام‌ علی عباسی، مدیر حوزه علمیه استان قزوین هم بیان کرد: این‌که تفسیر باید برای عموم گفته شود، روشی است که از سوی آقای قرائتی مطرح شد و همه ما آن را پذیرفته ایم و برای تحقق آن کارهای خوبی در قزوین صورت گرفته است.