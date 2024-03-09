تفسیر قرآن را برای اعضای خانواده خود بیان کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی امروز شنبه ۱۹ اسفند در مراسم رونمایی از صد و پنجاهمین نشریه قرآنی رایحه گفت: جلسات ۱۰ دقیقه‌ای با خانواده بگذارید و یک تفسیر ساده مثل تفسیر نمونه را برای آنان بخوانید. همه باید تفسیر قرآن را بفهمند ولی بیشتر تفسیرها به صورت تخصصی نوشته می‌شود. تفسیر را در خانه ترویج کنید و برای فرزندانتان سوره‌های کوچک را بخوانید.



وی با بیان اینکه «حق قرآن را ادا نکرده ایم» اظهار داشت: من خانه مراجع رفتم و از آنان خواستم تا توجه بیشتری به تفسیر قرآن داشته باشند و در بیشتر بیت مراجع به سخنرانی پرداختم. حتی به محضر رهبر معظم انقلاب رسیدم به من گفتند پنج دقیقه صحبت کن ولی وقتی به رهبر انقلاب گفتم، فرمود «شما ۴۰ دقیقه وقت درس مرا صحبت کن».



رئیس ستاد اقامه نماز افزود: ما قرآن را علم نمی‌دانیم در حالی که امام رضا (ع) فرمود اگر علم می‌خواهید در قرآن است. باید برای قرآن نهضتی ایجاد کرد و هر کدام از شما می‌توانید یک جلسه قرائت راه بیاندازید ولی فقط به الفاظ بسنده نکنید و لازم است که در تفسیر قرآن هم کار کنید.



وی با اشاره به تالیفات خود در زمینه تفسیر قرآن گفت: من از نظر علمی شاگرد آیت الله مکارم شیرازی هستم و نکات بسیاری در تفسیر نمونه وجود دارد که در تفسیر نور نیست.



قرائتی از برگزارکنندگان این مراسم تشکر و به این فراز از دعای کمیل اشاره کرد که می‌فرماید «کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرته؛ خدایا! چه بسیار ستایش نیکویی که شایسته آن نبودم و تو در میان مردم پخش کردی»



حسن مسلمی نائینی رئیس جهاد دانشگاهی هم گفت: آقای قرائتی بیش از ۵۰ سال است که با جدیت و پشتکار در مورد قرآن تلاش کرده و در مسائلی مانند زکات و نماز نیز فعالیت‌های فراوانی داشته است.



وی افزود: آقای قرائتی همیشه به دنبال جوانان بودند و نمی‌نشستند تا دیگران به سراغش بیایند. در واقع مثل پیامبر (ص) که در روایتی از حضرت علی (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) «طبیب دوّار» بودند؛ یعنی پزشکی که به دنبال بیماران بودند.



مسلمی نائینی با اشاره به تالیفات حجت‌الاسلام قرائتی به ویژه تفسیر نور گفت: بهترین اثر وی در کشورهای مختلف از اروپا و آسیا گرفته تا آفریقا منتشر شده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های قرائتی در چهار دهه بعد از انقلاب گفت: ایشان در دوران دفاع مقدس برنامه‌های مختلفی داشتند. مثلاً بعد از کربلای پنج که مجروح شده بودم و مرا به بیمارستان نمازی شیراز برده بودند، یک روز حاج آقا را دیدم که به عیادت مجروحان آمده بودند.



رشید جعفرپور قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: حجت الاسلام قرائتی، هم یک معلم برای عموم مردم است و از طرف دیگر استادی برای افراد خاص و تحصیلکرده هستند.



وی افزود: آقای قرائتی یک مدیر تراز انقلاب اسلامی و الگویی برای مدیران هستند که تمام وجود خود را برای ترویج معارف قرآن و انقلاب صرف کردند.



حجت الاسلام سید مصطفی حسینی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز با اشاره به روش تبلیغ حجت الاسلام قرائتی برای نشر معارف دینی که به روش چهره به چهره معروف است، اظهار داشت: حاج آقای قرائتی یک شب ساعت ۱۰ و نیم تماس گرفتند و پیگیر کاری بودند و من که جای فرزند حاج آقا بودم از این همه انرژی و نشاط برای ترویج امر قرآن تعجب کردم. چون وقتی به آقای قرائتی گفتم فردا پیگیری می‌کنم، گفتند نیم ساعت بعد تماس می‌گیرم و نتیجه را می‌خواهم



حجت الاسلام علی تقی زاده رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به آیه ۷۹ آل عمران از آقای قرائتی به عنوان یک انسان ربانی یاد کرد که دیدن وی هر انسانی را به یاد خدا می‌اندازد.