«اصلاحات و فروپاشی» به چاپ هشتم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «اصلاحات و فروپاشی» نوشته حسن واعظی که به تشریح طرح بازسازی شده فروپاشی شوروی در ایران می پردازد، به تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ هشتم رسیده است.

کتاب حاضر چهار موضوع اصلی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. اول تبیین دلایل و مکانیسم های اجرایی طرح فروپاشی در شوروی، دوم بررسی اشتباهات فاحش مقام های طراز اول و جریان های سیاسی شوروی در روند ایجاد اصلاحات که منجر به متلاشی شدن حکومت و عارض شدن فقر عمومی بر مردوم شوروی شد و استراتژی آمریکا و غرب را متحقق ساخت. سوم چگونگی سوءاستفاده و بهره برداری آمریکا از مسأله اصلاحات و جایگزین کردن مطالبات مورد نظر خود بر مطالبات اصلاح طلبانه مردم و سوق دادن جامعه به سمت تلاشی، هرج و مرج و آنارشیسم و چهارم تشریح طرح بازسازی شده فروپاشی شوروی در ایران.

هدف اصلی این مجموعه تبیین استراتژی آمریکا و صهیونیسم جهانی و افشای ابعاد مختلف طرح بازسازی شده فروپاشی شوروی در ایران و خنثی سازی آن با عبرت از اشتباهات فاجعه آمیز نیروهای سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی است. اشتباهات جبران ناپذیری که منجر به فروپاشی و از دست رفتن سرمایه های عظیم و قرار گرفتن ملت روسیه در ورطه بحران های طاقت فرسا شد.

در فصل اول کتاب «اصلاحات و فروپاشی» چگونگی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و طرح های آمریکا و غرب برای دستیابی به این هدف مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل دوم ابعاد مختلف طرح آمریکا و صهیونیسم جهانی برای فروپاشی جمهوری اسلامی ایران و شکست حکومت اسلامی به سبک و سیاق آنچه در شوروی اتفاق افتاد تجزیه و تحلیل شده است.

در فصل سوم این اثر، متن کامل مذاکرات مولف کتاب را با مسئولین طراز اول روسیه، سیاستمداران، متفکران و همچنین طراحان و معماران اصلاحات و تحولات ۱۵ سال گذشته در شوروی دیده می شود. در این مذاکرات دلایل فروپاشی شوروی، اشتباهات فاحش جناح های سیاسی، ابعاد مختلف طرح های آمریکا و غرب، مطبوعات وابسته و عناصر نفوذی در مراکز حساس و کلیدی و همچنین نقش قدرت های خارجی در فروپاشی شوروی به تفصیل بیان گردیده است که جنبه کاملا مستند گونه دارد.

هدف دیگر کتاب «اصلاحات و فروپاشی» آن است که اصلاحات واقعی از اصلاحات آمریکایی تفکیک شوند و خطرات پنهان و آشکار دشمنان اسلام و بدخواهان کشور حتی الامکان تبیین شود و مکانیسم شبهه افکنی، ذهنیت سازی و تردیدآفرینی در میان نسل جوان به ویژه دانشجویان نسبت به مبانی دینی و ارزش های الهی و قوانین اسلام با هدف متزلزل ساختن هویت فرهنگی ملت ایران تشریح شده و عوامل اجرایی فروپاشی به سبک شوروی و اهداف پنهان اصلاحات آمریکایی معرفی و افشا شوند. جریان های سیاسی کشور با بصیرت و آگاهی در دام استراتژی ها و وعده های توخالی آمریکا گرفتار نشوند چنانچه اصلاح طلبان روسی در چنین گردابی گرفتار آمدند.

چاپ هشتم این کتاب با ۲۰۰ صفحه و قیمت ۹۰ هزار ریال منتشر شده است.