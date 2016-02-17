https://mehrnews.com/xDgrv ۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰ کد مطلب 3559285 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰ اوباما خطاب به ترامپ: ریاست جمهوری تبلیغات و بازاریابی نیست! باراک اوباما با انتقاد از دونالد ترامپ گفت: رئیس جمهور شدن سخت تر از یک نمایش واقعی است. ریاست جمهوری مثل کار مجریان برنامه های تلویزیونی نیست، تبلیغات نیست، بازاریابی نیست، کار سختی است. . کد مطلب 3559285 کپی شد مطالب مرتبط تحقیق کنگره درباره شنود مکالمات ترامپ توسط دولت اوباما اولاند: ترامپ مرا به تهوع می اندازد چه کسی انعطاف پذیری بیشتر را به پوتین وعده داده بود؟ حمله ترامپ به اوباما با «رشد اقتصادی کُند» و «کسری تراز تجاری» برچسبها باراک اوباما دونالد ترامپ
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