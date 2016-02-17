اوباما خطاب به ترامپ: ریاست جمهوری تبلیغات و بازاریابی نیست!

باراک اوباما با انتقاد از دونالد ترامپ گفت: رئیس جمهور شدن سخت تر از یک نمایش واقعی است. ریاست جمهوری مثل کار مجریان برنامه های تلویزیونی نیست، تبلیغات نیست، بازاریابی نیست، کار سختی است.