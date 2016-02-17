  1. اخبار کوتاه
  2. بین الملل
۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰

اوباما خطاب به ترامپ: ریاست جمهوری تبلیغات و بازاریابی نیست!

باراک اوباما با انتقاد از دونالد ترامپ گفت: رئیس جمهور شدن سخت تر از یک نمایش واقعی است. ریاست جمهوری مثل کار مجریان برنامه های تلویزیونی نیست، تبلیغات نیست، بازاریابی نیست، کار سختی است.

.

کد مطلب 3559285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها