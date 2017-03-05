چه کسی انعطاف پذیری بیشتر را به پوتین وعده داده بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در پیامی اوباما را آماج طعنه توئیتری خود قرار داد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در این باره نوشت: چه کسی بود که مخفیانه به رئیس جمهور وقت روسیه (دمیتری مدودف)‌ گفت به ولادیمیر پوتین بگو بعد از انتخابات، من انعطاف‌ پذیری بیشتری خواهم داشت؟

لازم به ذکر است، «دونالد ترامپ» ۴۵مین رئیس جمهور آمریکا دیروز با انتشار یک پیام توئیتری رفتار همتای پیشین خود را در جریان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری هشتم نوامبر سال گذشته میلادی به چالش کشیده بود.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا در این پیام آورده بود: شنود مکالمات تلفنی من توسط اوباما در جریان رقابت های انتخاباتی ام چقدر رذیلانه بود.

وی در ادامه این پیام آورده بود: این کار وی همانند رسوائی «واترگیت» در زمان «نیکسون» است. اوباما آدم مریضی است.

رئیس جمهور جدید آمریکا در توئیت دیگری تأکید کرده بود: وکیل خوبی گرفته ام که می تواند پرونده خوبی را از شنود مکالمه های تلفنی من در ماه اکتبر سال گذشته میلادی درست پیش از زمان انتخابات به جریان بیندازد.

در همین راستا و پس از چند ساعت، «کوین لوئیس» (Kevin Lewis) سخنگوی «باراک اوباما» رئیس‌ جمهور پیشین آمریکا نیز به پیام توئیتری «دونالد ترامپ» درباره شنود مکالمه های تلفنی اش توسط اوباما در ماه اکتبر سال گذشته میلادی و در جریان فعالیت های انتخاباتی ریاست جمهوری هشتم نوامبر واکنش نشان داد.

سخنگوی «باراک اوباما» رئیس‌ جمهور پیشین آمریکا در این باره گفته بود: نه اوباما و نه هیچ یک از دیگر مقامات کاخ سفید هرگز دستور جاسوسی از هیچ‌ شهروند آمریکائی را نداد. هر حرفی بر خلاف این موضوع، صرفاً نادرست به شمار می آید.

«کوین لوئیس» ادامه داده بود: یک اصل مهم در دولت اوباما این بود که هیچ مقام کاخ سفید هرگز در تحقیقات مستقلی که وزارت دادگستری آن را مدیریت می کرد، دخالت نمی نمود.