حمله ترامپ به اوباما با «رشد اقتصادی کُند» و «کسری تراز تجاری»

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پیام توئیتری بازهم عملکرد دولت پیشین این کشور را آماج حملات خود قرار داد.

چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا در این پیام نوشته است: آمریکا کُندترین میزان رشد اقتصادی خود را در ۵ سال منتهی به سال ۲۰۱۶ میلادی تجربه کرد.

«دونالد ترامپ»در ادامه این پیام آورده است: تولید ناخالص داخلی ما تنها ۱.۶% رشد داشت. کسری تراز تجاری به شدت به اقتصاد این کشور ضربه زده است.

اظهارات امروز «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در حالیست که وی همواره از دوران ۸ ساله ریاست جمهوری اوباما به عنوان دوران سیاه اقتصادی در این کشور یاد کرده و همواره از این موضوع برای حملات لفظی خود به دموکرات ها بهره برداری می کند.