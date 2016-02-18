سیاستگذاری نمایشگاه کتاب و خرید ۸۰۰میلیونی ارشاد از ناشران

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: مرور اخبار کتاب در هفته را با دو خبر مربوط به نمایشگاه کتاب تهران آغاز می کنیم. در این هفته همچنین بخش مستقل «کتاب مهر» در خبرگزاری مهر راه اندازی شد که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت.

برداشته شدن محدودیت زمانی فروش کتاب در نمایشگاه کتاب

اولین خبر مربوط به نمایشگاه کتاب در این هفته، از این قرار است که با مصوبه شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران، ناشران می‌توانند کتاب‌هایی را که سال‌ها از نشر آنها می‌گذرد و براساس مقررات قادر به عرضه آن در نمایشگاه نبودند، بار دیگر در نمایشگاه عرضه کنند.

نهمین جلسه شورای سیاستگذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز چهارشنبه (۲۸ بهمن) با حضور سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی و اعضاء شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

علی‌اکبر اشعری سخنگوی شواری سیاستگذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره مصوبات این شورا گفت: با مصوبه شورای سیاستگذاری مقرر شد تا هزینه‌های صرفه جویی شده در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در جهت جذب مخاطب و حمایت از ناشران برای حضور در نمایشگاه هزینه شود.

وی حذف محدودیت زمانی برای فروش کتاب‌ها از سوی ناشران در نمایشگاه را دومین مصوبه شورای سیاستگذاری خواند و گفت: همچنین با تصمیم شورا ناشران می‌توانند کتاب‌هایی را که سال‌ها از نشر آن‌ها می‌گذرد و بر اساس مقررات قادر به عرضه آن در نمایشگاه نبودند، بار دیگر در نمایشگاه عرضه کنند.

معرفی کشورهایی که سازه های نمایشگاه از آنجا می آید

خبر دیگر از نمایشگاه این که، قائم مقام بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعلام کرد: مسئولان شهرداری در تلاش هستند تا سازه‌های این نمایشگاه از کشورهای ترکیه و امارات وارد شوند.

این هفته همچنین، شورای برنامه ریزی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور مدیران کمیته‌های مختلف این نمایشگاه تشکیل جلسه داد که امیرمسعود شهرام نیا قائم مقام و معاون اجرایی نمایشگاه کتاب با ارائه گزارشی از روند اجرایی فعالیت‌ها در شهر آفتاب گفت: در حال حاضر نگرانی بابت پیشرفت کارها در شهر آفتاب بسیار کم شده و سرعت انجام کارهای مروبط به آماده سازی شهرآفتاب برای نمایشگاه با سرعت بیشتری در حال انجام است.

شهرام‌نیا با تشریح فضای مسقف موجود در شهر آفتاب و فضاهای باز مناسب برای سازه‌بندی گفت: مسئولان شهرداری در تلاش هستند تا سازه‌ها از کشورهای ترکیه و امارات وارد شوند و بخش کمی هم سازه‌های موجود استفاده شود.

راه اندازی بخش «کتاب مهر» خبرگزاری مهر

این خبر روز یکشنبه روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت و به موجب آن، اعلام شد که بخش کتاب خبرگزاری مهر برای معرفی عناوین جدید بازار نشر ایران و جهان، به تازگی راه اندازی شده و در دسترس مخاطبان قرار دارد. راه اندازی این بخش به منظور معرفی عناوین جدید بازار کتاب در حوزه های مختلف از جمله حوزه های ادبی چون شعر و داستان، اقتصاد، علوم انسانی و اجتماعی، سیاسی و ... انجام شده است.

فرهنگ، دین، تاریخ و تمدن، فلسفه و منطق، علوم اجتماعی، دانش و فناوری، ورزش و سلامت، اقتصاد، سیاست، ادبیات و کودک و نوجون، بخش های مختلف بخش کتاب خبرگزاری مهر هستند که کتاب های معرفی شده، به تفکیک موضوع شان در این گروه ها طبقه بندی می شوند.

افتتاح موزه میراث مکتوب و مستند

ابتدای این هفته با افتتاح موزه میراث مکتوب و مستند همراه بود و این اتفاق روز شنبه ۲۴ بهمن رخ داد. به این ترتیب، صبح شنبه ۲۴ بهمن، موزه میراث مکتوب و مستند طی مراسمی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مسعود سلطانی‌فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و سیدرضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در بخش مخازن این سازمان در تهران گشایش یافت. پس از افتتاح این موزه، معاون اول رئیس جمهور در مراسم رونمایی از مجموعه تفریحی ایران حضور یافت و از این مجموعه رونمایی کرد.

خرید ۸۰۰ میلیون تومانی ارشاد از ناشران

روز دوشنبه این هفته، مصوبات جلسه ۵۷۴ هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد و ۳۷۸ عنوان کتاب در فهرست خرید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت.

به این ترتیب اعلام شد که در جلسه ۵۴۷ هیات انتخاب و خرید کتاب تعداد ۳۷۸ عنوان در ۶۵ هزار و ۹۰ نسخه به مبلغ کل ۷ میلیارد و ۹۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال جهت خرید به تصویب رسید.

آمار ارشاد از چاپ کتاب در سال ۹۴

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه ۲۵ بهمن گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان دی­ماه ۵۵ هزار و ۲۵۴ عنوان کتاب به چاپ رسیده است. سید عباس صالحی این آمار را در مراسم افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه کتاب استان سیستان و بلوچستان ارائه کرد.

وی در این برنامه، با اشاره به آمار منتشر شده کتاب در ۱۰ ماه اول سال جاری گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان دی­ماه ۵۵ هزار و ۲۵۴ عنوان کتاب به چاپ رسیده است و این نشان­ دهنده این است که جریان خیزش علمی و تولید علم و فرهنگ در کشور روبه رشد بوده است و از خیزش خوبی برخودار است و در این مسیر امیدواری‌­های فراوانی وجود دارد. تنوع و تکثر کتاب در همه حوزه­‌ها قابل توجه است. این کتاب‌ها باید دیده، خریداری و خوانده شود.

معرفی تصویرگران منتخب برای حضور در نمایشگاه بلونیا

این هفته، همچنین تصویرگران منتخب ایران برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بلونیا در سال ۲۰۱۶ معرفی شدند.

این معرفی هم در مراسم آیین پایانی دومین دوره جشنواره خلق کتاب تصویری رخ داد که با حضور، مسعود کوثری، مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی، امیرمسعود شهرام‌نیا، مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و اعضای هیئت داوران این مسابقه متشکل از هدا حدادی، کیانوش غریب‌پور، میترا عبداللهی، علی‌اصغر سیدآبادی و علی بوذری عصر یکشنبه ۲۵ در انتشارات علمی و فرهنگی برگزار شد.

معرفی برگزیدگان جشنواره تولید کتاب‌های صوتی

دومین جشنواره تولید کتاب‌های صوتی برای کودکان، نوجوانان و نابینایان با معرفی برگزیدگان در بخش تولید کتاب‌های صوتی و همچنین افسانه‌ها و متل‌ها به کار خود پایان داد.

به این ترتیب، در مراسم اختتامیه دومین جشنواره تولید کتاب‌های صوتی برای کودکان، نوجوانان و نابینایان که عصر سه شنبه ۲۷ بهمن در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد از محمدرضا سرشار به عنوان قصه‌گوی پیشکسوت و همچنین ۱۷ برگزیده این جشنواره تقدیر به عمل آمد.

رونمایی از دو مجموعه کتاب علی اکبر ولایتی

مراسم رونمایی از دو مجموعه کتاب علی اکبر ولایتی هم دوشنبه این هفته در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد. در این مراسم از دو مجموعه «دانشنامه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران» و «تاریخ کهن و معاصر ایران» رونمایی به عمل آمد که با نظارت و سرپرستی ولایتی به چاپ رسیده اند.

رونمایی از فرهنگ مصور نمادهای ایرانی

کتاب «فرهنگ مصور نمادهای ایرانی» آخرین تالیف بهمن نامورمطلق و منیژه کنگرانی هم عصر روز یکشنبه ۲۵ بهمن با حضور جمع کثیری از علاقمندان و پژوهشگران حوزه فرهنگ و هنر ایران در محل موسسه بهاران رونمایی شد.

کتاب «فرهنگ مصور نمادهای ایرانی» تالیف مشترک بهمن نامورمطلق و منیژه کنگرانی در زمنیه معرفی تجلی هنری ۴۰ نمادهای ایرانی در گذر زمان در تیراژ هزار نسخه، با ۳۲۵ صفحه و به بهای ۳۰ هزار تومان از سوی موسسه نشر شهر منتشر و در اختیار پژوهشگران و علاقمندان به این حوزه قرار گرفته است.

اعلام جزئیات هشتمین جشنواره کتاب برتر کودکان و نوجوانان

نشست رسانه‌ای هشتمین جشنواره «کتاب برتر» هم شنبه ۲۴ بهمن در محل انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان برگزار شد و حمیدرضا شاه‌آبادی دبیر علمی و محمد جواد طوسی دبیر این جشنواره به بیان جزئیات مربوط به هشتمین دوره برگزاری آن پرداختند.