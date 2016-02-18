به گزارش خبرنگار مهر، ماجد نصراوی پیش از ظهر امروز پنج شنبه در نشست تخصصی با حضور مسئولان برخی ادارات استان بصره و رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایعف معادن و کشاورزی خرمشهر، با اشاره به ارتباطات و تعاملات میان خرمشهر و بصره عنوان کرد: این روابط می تواند به خاطر بعد مسافت باشد که حتی از فاصله میان دو شهر داخلی عراق تا بصره نیز کوتاهتر است و همچنین ارتباطات اجتماعی، فرهنگی تجاری و وجود مرز مشترک می تواند نقاط مثبت در پیشرفت این ارتباطات باشد.

وی به مشکلات موجود در مرز شلمچه اشاره و بر لزوم ارائه راهکارهایی برای رفع سریع و مطلوب این مشکلات تاکید کرد.

استاندار بصره، وجود اختیارات مختلف و تعریف شده برای حکومت مرکزی و حکومت های محلی را از جمله مشکلات موجود در عراق برشمرد و افزود: حاضر هستیم تمام اختیارات مربوط به حکومت محلی را همچون فرزندان بصره برای خرمشهری ها نیز فراهم کنیم و دست در دست هم سختی ها را پشت سر بگذاریم.

وی ادامه داد: مشکلاتی را نیز که در حیطه اختیارات دولت مرکزی است، تلاش خواهیم کرد تا موافقت این دولت را نیز برای کاهش مشکلات جلب کنیم.

مناطق آزاد مشترک در مرز شلمچه

نصراوی در ادامه از نشت مشترک خود با نخست وزیر و وزیر مالی کشور عراق در روز گذشته و جلب موافقت نخست وزیر عراق را در رابطه با اخذ مجوز مناطق آزاد مشترک در مرز شلمچه میان کشور ایران و عراق خبر داد و ابزار امیداواری کرد، این اقدام عاملی برای توسعه منطقه و بهبود ارتباطات میان دو کشور باشد.

وی در ادامه بیان کرد: در این نشست، مشکلات مرز شلمچه، امور مربوط به اقتصاد عراق با توجه به شرایط اقتصادی که کشور عراق با تکیه بر درآمد های نفتی تجربه کرده است نیز مطرح شد.

این مقام مسئول توضیح داد: مشکلات ایجاد شده در پی سقوط قیمت نفت، باعث شده کشور عراق درصدد باشد همچون جمهوری اسلامی ایران که با تکیه بر سایر منابع و ظرفیت های خود بحران نفت را با موفقیت پشت سر بگذارد، برای توسعه اقتصادی خود علاوه بر منابع نفتی بر سایر ظرفیت ها نیز تکیه کند.

استاندار بصره، سرمایه گذاری را بالی برای ارتقای اقتصاد و جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی خواند و گفت: در عراق بالغ بر ۲۰۰ فرصت سرمایه گذاری وجود دارد که امیدواریم فعالان اقتصادی و تجار ایرانی به ویژه خرمشهری از این فرصت ها از جنبه های مختلف همچون فراهم کردن ادوات صنعتی و بحث زیرساخت ها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این فرصت ها در اختیار فعالان اقتصادی و تجار ایرانی قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: در مباحث مربوط به سرمایه گذاری با استان بصره، کشور ایران می تواند وارد همکاری شود که در این میان فعالان اقتصادی و تجار خرمشهری در اولویت قرار داشته برای آنها تسهیلاتی خاص فراهم خواهد شد.

وی به وجود ظرفیت های بسیار سرمایه گذاری در زمینه کشاورزی در عراق نیز تاکید و عنوان کرد: می توان به جای سرمایه گذاری در امر واردات محصولات زارعی با ایران در زمینه های مختلف همچون ایجاد زیرساخت های کشاورزی و صنعتی با توجه به لغو تحریم ها همکاری داشت.

تسریع در صدور ویزا

نصراوی همچنین به موضوع ویزای متعدد بازرگانان اشاره و اظهار کرد: در نشست با نخست وزیر به این مشکل نیز پرداخته و مقرر شد صدور ویزا در مرز و سریع انجام گیرد.

وی در ادامه از برگزاری کارگاه کاری با هدف کاهش مشکلات و توسعه ارتباطات میان بصره و خرمشهر در هفته آینده و در خاک عراق خبر داد و گفت: در هفته آینده کارگاه کاری را در بصره با حضور ادارت مرتبط و اتاق های بازرگانی بصره و خرمشهر برگزار خواهیم کرد که احتمال دارد مسئول مناطق آزاد عراق نیز در این کارگاه شرکت داشته باشد.

استاندار بصره به بحث تعرفه های گمرکی به عنوان یکی دیگر از مشکلات مرز شلمچه پرداخت و اظهار کرد: ما با اصل دریافت این تعرفه ها مشکلی نداریم اما اعتقاد داریم که این تعرفه ها باید در تمام مرزها یکسان اعمال شوند و همچنین افزایش آنها نباید به صورت یک باره صورت گیرد بلکه این افزایش ها باید تدریجی و به صورت پلکانی باشد.

وی همچنین وعده پیگیری برای رفع مشکل گواهینامه سلامت را داد و اما لغو مانفیست ها در حوزه اختیارات حکومت مرکزی اعلام و تنها تلاش برای رایزنی در راستای تغییر دیدگاه این حکومت را وعده کرد.

نصراوی در پایان خواستار معرفی رابطان برای توسعه تعاملات کشور ایران و به ویژه شهرستان خرمشهر در موارد عمرانی، سرمایه گذاری و بازرگانی شد.