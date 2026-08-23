زخمی شدن یک صهیونیست بر اثر عملیات با سلاح سرد در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اورژانس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک صهیونیست بر اثر حمله با سلاح سرد در منطقه العوجا واقع در الاغوار(دره اردن) زخمی شده است.

تلویزیون رژیم نیز گزارش داد که نیروهای ارتش در منطقه الاغوار مستقر شده و جستجو برای پیدا کردن عامل این عملیات را آغاز کرده اند.

هاآرتص به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که نیروهای ارتش و پلیس رژیم صهیونیستی با همکاری نیروی هوایی به دنبال عامل عملیات هستند. این واقعه در خیابان ۹۰ نزدیک العوجا در الاغوار رخ داده است.

ارتش صهیونیستی همچنین با قرار دادن موانع نظامی و استقرار گسترده در روستای العوجا و اطراف آن این منطقه را بست.