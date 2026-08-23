۱۶ تیم در لیگ برتر والیبال/ فرمت نهایی مسابقات مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر والیبال پس از برگزاری بازیهای آسیایی ناگویا و در فاصله روزهای ۲۲ تا ۲۵ مهرماه آغاز خواهد شد تا تیمها پس از پشت سر گذاشتن دوران نقلوانتقالات، آماده ورود به فصل جدید شوند. سال گذشته لیگ برتر والیبال در شرایطی خاص و تحت تأثیر جنگ تحمیلی نیمه تمام ماند و حالا قرار است در فصل جدید با شرایطی متفاوت و برنامهریزی منظمتری برگزار شود.
در شرایطی که فدراسیون والیبال در تلاش بود مسابقات لیگ برتر را با حضور ۱۲ تیم برگزار کند، ۱۳ تیم از فصل گذشته و سه تیم از لیگ دسته یک ( مس سونگون، مقدم قزوین و تهران بیشه چمستان) برای حضور در فصل جدید اعلام آمادگی کردند. به این ترتیب، تاکنون حضور ۱۶ تیم در لیگ برتر والیبال قطعی شده و تمامی تیمها نیز ورودی خود را پرداخت کردهاند.
قرار است فردا در جلسه هیئترئیسه فدراسیون والیبال درباره نحوه برگزاری مسابقات تصمیمگیری شود. سه طرح برای برگزاری لیگ برتر مطرح است که بر اساس یکی از آنها، تمامی تیمها در یک گروه به رقابت میپردازند، طرح دوم برگزاری مسابقات در دو گروه و طرح سوم نیز اجرای مسابقات به شکل سیستم VNL است.
این طرحها در نشست روز دوشنبه هیئترئیسه سازمان لیگ مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت و فرمت نهایی برگزاری مسابقات لیگ برتر والیبال پس از جلسه هیئترئیسه مشخص خواهد شد. قرعهکشی لیگ برتر ۱۰ شهریور و قرعهکشی لیگ دسته یک ۱۷ شهریور برگزار میشود.
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