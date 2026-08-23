  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

کارت آزمون غربالگری المپیاد دانشجویان علوم پزشکی فردا منتشر می شود

کارت آزمون غربالگری المپیاد دانشجویان علوم پزشکی فردا منتشر می شود

کارت آزمون غربالگری (مرحله اول انفرادی) هجدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی فردا منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون غربالگری (مرحله اول انفرادی) هجدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی پنجشنبه ۵ شهریور برگزار می شود.

آزمون غربالگری هجدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در حیطه های استدلال بالینی، آموزش پزشکی، مدیریت نظام سلامت، همگرایی در علوم پایه و هنر رسانه در نوبت صبح و در حیطه های اخلاق پزشکی و کارآفرینی در نوبت عصر برگزار خواهد شد.

شروع آزمون برای نوبت صبح ساعت ۹ و برای نوبت عصر ساعت ۱۵ خواهد بود. لازم است داوطلبان یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل درج شده بر روی کارت شرکت در جلسه، حضور یابند.

آدرس حوزه های امتحانی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی درج شده است.

داوطلبان می توانند از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲ شهریور با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدا کنند.

تذکر: ورود داوطلبان به جلسه آزمون، بدون کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر اکیداً ممنوع است.

کد مطلب 6924611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها