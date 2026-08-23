۲۸۰۰ تن چوب از اراضی کشاورزی شهرستان دهلران برداشت شد

جلیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ارزش اقتصادی این میزان چوب برداشت شده بیش از ۲۴ میلیارد تومان است

وی با اشاره به اینکه یکی از طرح های موفق در حوزه منابع طبیعی در شهرستان دهلران طرح زراعت چوب است، بیان داشت: در حال حاضر ۵۷طرح زراعت چوب در سطح ۱۵۶ هکتار در شهرستان وجود دارد.

فرهادی با اشاره به اجرای طرح مردمی یک میلیارد درخت، اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی سازمان در زمینه توسعه زراعت چوب و در قالب طرح بادشکن مزارع، ایجاد مزارع زراعت چوب در دستور کار اداره منابع طبیعی شهرستان دهلران قرار دارد.

وی افزود: در مجموع، نهالستان شهرستان دهلران ظرفیت تولید یک میلیون نهال را در طول سال دارد.

فرهادی با اشاره به وضعیت پوشش جنگلی شهرستان بیان کرد: از مجموع ۶۸۰ هزار هکتار وسعت دهلران، ۱۱۰ هزار هکتار را جنگل‌ها تشکیل می‌دهند که شامل ۹۴ هزار هکتار عرصه طبیعی و ۱۶ هزار هکتار جنگل دست‌کاشت است.

وی تصریح کرد: از مجموع وسعت شهرستان، بیش از ۲۴۰ هزار هکتار نیز اراضی بیابانی است که حدود ۳۰ درصد مساحت دهلران را شامل می‌شود.