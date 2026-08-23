ظرفیت ۲.۶ میلیون رأس دام و افت اشتغال به ۱۲ درصد در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح یکشنبه در نشست با رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیران دستگاههای تابعه با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه کشاورزی اظهار کرد: تأمین امنیت غذایی، دام و عشایر، جنگل و مرتع، شیلات، زراعت و باغبانی از مهمترین حوزههای فعالیت جهاد کشاورزی است و کهگیلویه و بویراحمد ظرفیتهای قابل توجهی در همه این بخشها دارد.
وی با بیان اینکه حدود ۲.۶ میلیون رأس دام در استان وجود دارد، افزود: سالانه حدود یک میلیون تن انواع محصولات دامی، زراعی و باغی در استان تولید میشود و محصولاتی مانند سیب و انگور از تولیدات شاخص منطقه به شمار میروند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد توسعه شیلات را یکی دیگر از ظرفیتهای مهم استان دانست و گفت: تولید شیلات طی دو سال گذشته افزایش یافته و طرحهای متعددی برای توسعه آبزیپروری، بهویژه پرورش ماهیان خاویاری، در دست اجرا است.
وی همچنین اجرای طرح ۲۵۰ هزار هکتاری جنگلداری اجتماعی را فرصتی برای حفاظت از منابع طبیعی و تقویت معیشت جوامع محلی عنوان کرد و افزود: اجرای مناسب این طرح میتواند ضمن کمک به احیای جنگلها، زمینه اشتغال و درآمد پایدار مردم مناطق محلی را فراهم کند.
رحمانی با تأکید بر اهمیت دامپروری در اقتصاد استان، بر واکسیناسیون بهموقع دامها و استمرار مراقبتهای دامپزشکی تأکید کرد.
وی همچنین خواستار توجه ویژه به مسائل عشایر شد و گفت: تأمین آب، بازگشایی راهها و ارائه خدمات مورد نیاز عشایر باید به صورت مستمر پیگیری شود.
مطالبات کشاورزی مردم پیش از مراجعه به استانداری پیگیری شود
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دستگاههای اجرایی با مردم اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مراجعهکنندگان به استانداری در دیدارهای مردمی، مطالباتی در حوزه جهاد کشاورزی دارند.
وی افزود: جهاد کشاورزی باید سازوکاری برای ثبت، بررسی و پیگیری مطالبات ایجاد کند تا مشکلات مردم پیش از مراجعه به استانداری بررسی و تا حد امکان برطرف شود.
رحمانی عملکرد مجموعه جهاد کشاورزی را قابل تقدیر دانست و گفت: تلاش مدیران و کارشناسان این حوزه قابل قبول است، اما برای بهرهگیری کامل از ظرفیتهای موجود همچنان مسیر قابل توجهی در پیش داریم.
منابع آب در دسترس کشاورزی قرار گیرد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیتهای آبی استان تصریح کرد: با وجود منابع آبی قابل توجه، میزان بهرهبرداری از این ظرفیت پایین است و بخش زیادی از منابع آب در ارتفاعات قرار دارد که دسترسی به آن برای اراضی کشاورزی دشوار است.
وی توسعه طرحهای انتقال آب، احداث ایستگاههای پمپاژ و اجرای طرحهای کوچک تأمین آب را ضروری دانست و گفت: برای اجرای این پروژهها باید ردیفهای اعتباری و مجوزهای لازم با جدیت پیگیری شود.
رحمانی همچنین بر پیگیری دیدار با وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد و افزود: مسائل اساسی استان باید با کارشناسی دقیق و توجیه مناسب در این دیدار مطرح و برای رفع موانع، اعتبار و حمایتهای لازم مطالبه شود.
سهم اشتغال کشاورزی از ۲۴ به ۱۲ درصد رسید
وی کاهش سهم بخش کشاورزی در اشتغال استان را نگرانکننده دانست و گفت: سهم اشتغال کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در سالهای اخیر از بیش از ۲۴ درصد به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته، در حالی که متوسط کشور حدود ۱۴.۶ درصد است.
رحمانی تأکید کرد: افزایش سهم اشتغال بخش کشاورزی باید به یکی از اهداف جدی استان تبدیل شود و دستگاههای اجرایی برای رونق تولید، ایجاد اشتغال و فعالسازی ظرفیتهای مغفول این بخش همکاری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از عملکرد مجموعه جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی در شرایط جنگی قدردانی کرد و گفت: مجموعه دولت و وزارت جهاد کشاورزی در شرایط سخت توانستند تأمین کالاهای اساسی را مدیریت کنند و مردم با وجود شرایط جنگی با کمبود جدی کالا مواجه نشدند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تداوم اعتماد و سرمایه اجتماعی مردم به عملکرد دستگاههای اجرایی، بهویژه در نحوه تأمین کالاهای اساسی و مدیریت قیمتها، وابسته است و مدیران باید با خدمت صادقانه، پاسخگویی و حضور در میان مردم، این سرمایه اجتماعی را تقویت کنند.
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