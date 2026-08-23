ضربه پلیس به قاچاقچیان در بندرلنگه با کشف ۴۵ هزار لیتر سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یزدان ویسی اظهار کرد: در اقدامی قاطع و مقتدرانه، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان بندرلنگه با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری عملیاتی، یک دستگاه کشنده تانکر گازی را در حوالی روستای گزیر متوقف کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو ۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و محموله توقیف شد و همچنین یک نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده به دستگاه قضائی معرفی گردید.

وی بیان داشت: این عملیات بار دیگر نشان داد که چشمان تیزبین پلیس، اجازه جولان به قاچاقچیان و سودجویان اقتصادی را نخواهد داد.

سرهنگ یزدان ویسی اذعان داشت : فرماندهی انتظامی بندرلنگه با قاطعیت تمام، مقابله با قاچاق سوخت و صیانت از سرمایه‌های ملی را دنبال کرده و با هرگونه اقدام در جهت ضربه زدن به اقتصاد کشور، برخورد قانونی و بدون اغماض خواهد داشت.