مجمع سالانه هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی ظهر امروز با حضور رئیس فدراسیون تنیس روی میز کشور و معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان، رئیس گروه ورزش‌های همگانی و رئیس هیئت تنیس روی میز استان و سایر اعضاء این مجمع برگزار شد.

در این مجمع ابتدا رئیس فدراسیون تنیس روی میز کشور ضمن تشکر از مسئولان ورزشی خراسان شمالی و بالاخص هیئت تنیس روی میز استان، آنان را به بهره گیری از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استانی، شهرستانی و همدلی با سازمان‌های دولتی و ادارات در زمینه حمایت‌های مالی و معنوی دعوت کرد.

علی قارداشی افزود : موقعیت جغرافیایی خراسان شمالی وهمجواری آن با استان‌های خراسان رضوی و گلستان به منظور تعاملات و بهره گیری از تجربیات این استان‌ها در فراگیری و تبادلات اطلاعات ورزشی به خصوص در زمینه تنیس روی میز، آیتم موثری در رشد این ورزش خواهد بود.

قارداشی اظهار کرد: فدراسیون تنیس روی میز هم اکنون از مربیان کره‌ای برای تربیت ورزشکاران این رشته در کشور بهره می‌برد که سفر این مربیان به خراسان شمالی نیز در دستور کار قرار گرفته و این فدراسیون به لحاظ کمک‌های فنی، هیئت خراسان شمالی را همچون دیگر استان‌های کشور حمایت خواهد کرد.

وی گفت: انتظار می‌رود مسئولان استانی با بستر سازی و جذب اسپانسر چه در سطح استان و چه در سطح شهرستان، زمینه‌های استاندارد شدن فضای تنیس روی میز استان را فراهم و فدراسیون را متقاعد کنند تا میزبانی مسابقات کشوری و بین المللی را در تقویم سالانه این ورزش، به خراسان شمالی اعطا کند.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: تشکیل جلسات مجمع سالیانه توسط هیئت‌های ورزشی می‌تواند تهدیدها و فرصت‌های پیش‌روی رشد و توسعه ورزش در استان را بردارد، بنابراین مسئولان هیئت‌ها به این موضوع توجه و به راحتی از کنار آن نگذرند.

عباس شاهی تصریح کرد: هیئت‌های ورزشی باید تلاش بیشتری برای جذب حامیان مالی بخش خصوصی و خیران داشته باشند و این تلاش‌ها باید در شهرستان‌ها نیز برقرار باشد؛ هر چند صنعت خراسان شمالی به اندازه استان‌های بزرگ کشور قوی نیست و انتظار نمی‌رود که معادل اعتباراتی که در این استان‌ها برای ورزش هزینه می‌شود در خراسان شمالی نیزهزینه شود.

شاهی با اشاره به دو طرح اداره کل ورزش و جوانان برای هیئت‌های ورزشی اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان قصد دارد تا با تدوین اتوماسیون اداری ویژه هیئت‌های ورزشی تعاملات آن‌ها را با هیئت‌های شهرستان بیشتر کند.

وی افزود : همچنین با شروع فصل گرما خواهیم توانست با ایجاد غرفه‌هایی در مکان‌های پر تردد استان و حضور هیئت‌های ورزشی مختلف با ارائه ابزارها و برنامه‌های ورزشی در این غرفه‌ها بستر را برای افزایش آگاهی مردم و حضور آن‌ها در عرصه ورزش فراهم کنیم.

رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی نیز در این جلسه گزارشی از تراز مالی هیئت، اقدامات انجام شده برای تقویت زیرساخت‌ها و همچنین وضعیت پیش‌روی رشد و توسعه ورزش تنیس روی میز استان، ارائه کرد.

امان الله افشین مشکلات مالی و حمایت مالی از قهرمانان رشته‌های ورزشی تنیس روی میز را ناکافی دانست و به لزوم برنامه‌ریزی برای توسعه سخت افزاری این رشته در خراسان شمالی تأکید کرد.

افشین اظهار کرد: فدراسیون باید با در اختیار گذاشتن مربیان ملی و حتی خارجی سطح کیفی تنیس روی میز استان را بالا برده و زمینه پیشرفت این ورزش را فراهم نماید.

وی افزود: همچنین برگزاری اردوهای تیم ملی و مسابقات کشوری باعث می‌شود تا ورزشکاران استان در کنار ورزشکاران کشوری رشد قابل قبولی داشته باشند.