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۳۰ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۲۷

در خطبه هاي اين هفته قم عنوان شد؛

انتقاد آيت الله جوادي آملي از بي تفاوتي كشورهاي اسلامي در برابر جنايات رژيم صهيونيستي/ فتنه اسرائيل دامن گيراست

انتقاد آيت الله جوادي آملي از بي تفاوتي كشورهاي اسلامي در برابر جنايات رژيم صهيونيستي/ فتنه اسرائيل دامن گيراست

آيت الله جوادي آملي امام جمعه موقت قم، از بي تفاوتي برخي كشورهاي اسلامي در برابر جنايات رژيم صهيونيستي انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، آيت الله جوادي آملي در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته قم، ضمن محكوم كردن جنايات رژيم اشغالگر قدس و كشتار مردم بي گناه لبنان و فلسطين گفت: بوش و سازمان ملل فتنه هاي لجام گسيخته اي هستند كه هيچ كاري از آنان در برابر جنايات صهيونيست ها بر نمي آيد.

وي ادامه داد: در اين ميان حتي برخي مسئولان كشورها به ظاهر اسلامي هم سكوت اختيار كرده اند.

خطيب نماز جمعه قم تاكيد كرد: سران كشورهاي به ظاهر اسلامي بايد بدانند كه سرنوشت رژيم پهلوي در انتظار آنان است. اين افراد اگر به فكر آخرت خود نيستند لااقل به فكر دنياي خود باشند ، چون فتنه اسراييل دامن گيراست.

وي در ادامه به اينكه مجامع بين المللي در برابر جنايات صهيونيست ها هيچ كاري نمي كنند، يادآور شد : بر تمام مسلمانان واجب است به هر نحوي كه مي توانند به كمك مردم مظلوم فلسطين و لبنان بشتابند.

آيت الله جوادي آملي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه عده اي در تلاش هستند ا از انقلاب اسلامي ايران سوء استفاده كنند، تاكيد كرد: بايد به كساني كه با استفاده از سمت خود مال اندوزي مي كنند به فكر سواستفاده از بيت المال هستند با جديت و قاطعيت برخورد شود.

وي ادامه داد: هميشه منشاء اختلاف دشمنان نيستند و گاهي اوقات بروز اختلاف يك عذاب الهي است ، همگان بايد مواظب باشند تا در اين عذاب الهي گرفتار نشوند.

کد مطلب 356044

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