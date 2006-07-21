انتقاد آيت الله جوادي آملي از بي تفاوتي كشورهاي اسلامي در برابر جنايات رژيم صهيونيستي/ فتنه اسرائيل دامن گيراست

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، آيت الله جوادي آملي در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته قم، ضمن محكوم كردن جنايات رژيم اشغالگر قدس و كشتار مردم بي گناه لبنان و فلسطين گفت: بوش و سازمان ملل فتنه هاي لجام گسيخته اي هستند كه هيچ كاري از آنان در برابر جنايات صهيونيست ها بر نمي آيد.

وي ادامه داد: در اين ميان حتي برخي مسئولان كشورها به ظاهر اسلامي هم سكوت اختيار كرده اند.

خطيب نماز جمعه قم تاكيد كرد: سران كشورهاي به ظاهر اسلامي بايد بدانند كه سرنوشت رژيم پهلوي در انتظار آنان است. اين افراد اگر به فكر آخرت خود نيستند لااقل به فكر دنياي خود باشند ، چون فتنه اسراييل دامن گيراست.

وي در ادامه به اينكه مجامع بين المللي در برابر جنايات صهيونيست ها هيچ كاري نمي كنند، يادآور شد : بر تمام مسلمانان واجب است به هر نحوي كه مي توانند به كمك مردم مظلوم فلسطين و لبنان بشتابند.

آيت الله جوادي آملي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه عده اي در تلاش هستند ا از انقلاب اسلامي ايران سوء استفاده كنند، تاكيد كرد: بايد به كساني كه با استفاده از سمت خود مال اندوزي مي كنند به فكر سواستفاده از بيت المال هستند با جديت و قاطعيت برخورد شود.

وي ادامه داد: هميشه منشاء اختلاف دشمنان نيستند و گاهي اوقات بروز اختلاف يك عذاب الهي است ، همگان بايد مواظب باشند تا در اين عذاب الهي گرفتار نشوند.