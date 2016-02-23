«مبادی سواد بصری» به چاپ چهل و سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «مبادی سواد بصری» نوشته دونیس اِ. داندیس به تازگی با ترجمه مسعود سپهر توسط انتشارات سروش به چاپ چهل و سوم رسید.

این کتاب که اولین بار در سال ۱۳۶۸ منتشر شده و تا به امروز بارها مورد تجدید چاپ و استقبال علاقمندان به ویژه دانشجویان رشته های هنر و معماری قرار گرفته است، به عنوان یکی از کتاب های مرجع و پایه در این رشته ها مورد استفاده قرار می گیرد.

اهمیت دانش بصری در جهان امروز بر کسی پوشیده نیست و همه دست اندرکاران تولید و خلق تصاویر و کسانی که توجه به محیط بیرون را لازم می دانند، به دنبال افزایش دانش بصری هستند.

نويسنده و پژوهشگر اين كتاب در عین برخورد عملی با موضوع مورد بحث و ارائه تمرین های بسیار به خوانندگان بر سه نکته تاکید کرده است. قیاس منطقی میان دو شیوه عمده یعنی کلام و تصویر که انسانها برای ایجاد ارتباط میان خود برگزیده اند که نویسنده از این قیاس منطقی، طرز آموختن خواندن و نوشتن زبان برای ایجاد و فهم صحیح تصویر؛ برای نقل و رساندن پیام در طرح و پرداخت موضوع استفاده کرده است.

نکته دوم این است که نویسنده کوشیده نشان دهد خلق یک اثر هنری نتیجه تفکر و تعقلی کاملا دقیق و منضبط است و از اصول و فنون معینی پیروی می کند که پس از آزمودن های بسیار به ثمر رسیده است.

نکته سوم نیز طرح موضوع پیوند و ارتباط کلیه رشته های مختلف هنرهای بصری با هم است که این ارتباط در طول عصرهای مختلف شکل های گوناگون به خود گرفته است.

فصل های کتاب به ۹ بخش خصوصیت و محتوای سواد بصری/ ترکیب بندی: راهنماییهای دستوری برای سواد بصری/ عناصر اولیه در ارتباط بصری/ تشریح پیام بصری/جنبش و تحرک در کنتراست/ فنون بصری: برنامه هایی برای ارتباط بصری/ برآمدن سبک بصری/ هنرهای بصری:کار ویژه پیام و سواد بصری: برای که و چگونه؟ ، تقسیم شده اند که هر کدام آموزش هایی اساسی و مفید را با اشاره به هنرهای تصویری ارائه می دهند. همچنین با درک و آموزش مواد خام و اجزای یک جریان بصری شامل: نقطه، خط، شکل، جهت، رنگمایه، بافت، نسبت و مقیاس و کنتراست(تضاد)، خواننده می تواند به آگاهی بصری دست بیابد که رسیدن به آن در زمان حاضر امری ساده نیست و نیاز به تمرین و شناختی عمیق از هنر و تاریخ آن و نیز فنون آن دارد.

از این کتاب تاکنون بیش از صد هزار نسخه منتشر شده و درصدر پرفروش ترین آثار انتشارات سروش است.

چاپ چهل وسوم کتاب حاضر با ۲۵۲ صفحه مصور، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۱۲۰ هزار ریال منتشر شده است.