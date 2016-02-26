آخرین سکانس «یادم تورو فراموش» ضبط شد/ تصاویر جدید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «یادم تورو فراموش» به کارگردانی و تهیه کنندگی علی عطشانی به پایان رسید.

آخرین سکانس این فیلم سینمایی روز دوشنبه چهارم اسفند ماه در لوکیشنی در استودیو اختصاصی مازیار فلاحی خواننده پاپ به پایان رسید. در این سکانس مازیار فلاحی و حسین یاری جلوی دوربین رفتند و فلاحی قطعه موسیقی را که برای این فیلم ساخته بود اجرا کرد.

فیلمبرداری این فیلم سینمایی در ۳۲ جلسه و با فیلمبرداری محمود عطشانی به پایان رسید.

از جمله بازیگران این فیلم می توان به حسين ياری، ميترا حجار، ماه چهره خليلی، مازيار فلاحی، آزاده مهدی زاده، بيتا عطشانی و غزل يگانگی اشاره کرد.